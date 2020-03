Coronavirus, cancellato anche il Salone dell'Auto di Parigi

Dopo quello di Ginevra anche il Salone dell'auto di Parigi in programma dall'1 all'11 ottobre nella capitale francese deve arrendersi al coronavirus.

"Alla luce della gravità di questa emergenza sanitaria senza precedenti e del conseguente impatto economico che ha duramente colpito il settore autmotive, siamo costretti ad annunciare che non saremo in grado di svolgere il Paris Motor Show 2020" - dichiarano gli organizzatori dell'evento in una nota pubblicata sul sito ufficiale del salone. Gli eventi collaterali "Movin'On" e "Smart City" al momento non sono interessati dalla decisione.

"Nulla sarà più lo stesso - prosegue la nota - ma da questa crisi dovremo imparare a diventare ancora più agili, creativi e innovativi che mai. Vi terremo informati, mentre procediamo, delle decisioni che prenderemo. Per ora, i nostri pensieri vanno alle persone direttamente colpite dalla pandemia, al personale sanitario e ai nostri clienti che devono affrontare, con solida determinazione, l'impatto economico di questa crisi sulle loro aziende".