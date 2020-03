Coronavirus e bollo auto: il pagamento slitta in alcune regioni

Il decreto "Cura Italia", varato dal Governo per supportare cittadini e imprese durante l'emergenza Covid-19, ha dettato una serie di importanti misure ed un capitolo significativo è dedicato alla sospensione dei pagamenti e alla proroga di molti adempimenti fiscali.

Tra questi, tuttavia, non figura la tassa automobilistica, meglio nota come bollo auto, un tributo che deve essere versato da cittadini e aziende, piccole o grandi che siano e che va pagato indipendentemente dall'utilizzo o meno del mezzo.

Trattandosi di un tributo riscosso dalle Regioni e dalle Province Autonome, le singole Amministrazioni possono decidere in merito. In tal senso, la prima Regione a prendere una posizione è stata il Piemonte, seguito dall'Emilia-Romagna. L'applicazione di questa misura consentirà ai contribuenti delle due regioni sopracitate possessori di un'auto, di rinviare i pagamenti di marzo, aprile e maggio al 30 giugno 2020. L'auspicio dei contribuenti è che sempre più regioni aderiscano a questa misura.

Coronavirus e bollo auto: l'appello alle Regioni

U.N.A.S.C.A. (l'associazione nazionale degli studi di consulenza automobilistica e delle autoscuole) approva l'iniziativa del Piemonte e invita tutte le altre Regioni ad adoperarsi in tal senso. Anche questa misura, infatti, sarebbe accolta da cittadini e imprese come una vera e propria "manna" dal cielo in un periodo delicato come questo dove, peraltro, si è impossibilitati ad uscire di casa. "Pagare ora questa tassa - affermano da U.N.A.S.C.A. - sarebbe un danno per cittadini e imprese al quale si aggiungerebbe la beffa di non poter utilizzare il mezzo di cui si sta corrispondendo la tassa di possesso, viste le misure sempre più restrittive adottate per contenere la diffusione del virus".

Secondo le stime di U.N.A.S.C.A, nel mese di marzo circa il 6% dei proprietari di veicoli dovrà effettuare il versamento pena l'applicazione di gravose sanzioni e altrettanto avverrà nel mese di aprile.