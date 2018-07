Una Jeep da quasi 300 km/h per Cristiano Ronaldo

"Affare del secolo". Così è stato ribattezzato l'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus. Un'operazione che ha ridato lustro all'intero movimento calcistico italiano, in particolare per l'interesse mediatico generato dall'attaccante: il portoghese oltre ad essere un fenomeno sul campo, infatti, è una vera e proprio brand vivente e gli sponsor sono pronti a coprirlo d'oro per averlo.

Chi potrà averlo come testimonial essendo il main sponsor della Juventus è Jeep: l'azienda statunitense in quota FCA ha già scelto quale sarà la vettura da destinare a CR7. Parliamo della Jeep Cherokee Trackhawk, il modello più potente della sua categoria. Presentato al Salone di Ginevra 2018, questo SUV può contare su un motore V8 6.2 sovralimentato da ben 700 CV. Un giocattolino niente male, che va ad aggiungersi alla sfavillante collezione di supercar di Ronaldo, già possessore di numerose Ferrari, Lamborghini e Bugatti, giusto per citarne alcune.

Nonostante un peso di quasi due tonnellate e mezza, la Cherokee Trackhawk raggiunge una velocità massima di 290 km/h ed è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,7". L'ex Real Madrid, a quanto pare, ha ricevuto una versione bespoke del modello: sebbene la verniciatura e i cerchi siano configurabili, gli interni color tabacco non sono disponibili (la vettura è da poco ordinabile anche in Italia) e sembrano essere stati realizzati ad hoc per lui. Il prezzo al pubblico è di 130.000.