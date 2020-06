CUPRA Ateca 2020: il SUV ad alte prestazioni del marchio spagnolo si rinnova

La nuova CUPRA Ateca 2020 è sviluppata per offrire le migliori prestazioni nel segmento dei SUV compatti, precedentemente prerogativa dei costruttori premium.

Il modello punta così a consolidare ulteriormente la posizione che occupa dal momento del proprio debutto sul mercato.

Grazie a una serie di novità e migliorie, l’appeal di questo modello è destinato a crescere, e i clienti avranno così la possibilità di mettersi al volante di un’auto che combina la versatilità di un SUV con la guidabilità e la maneggevolezza di un’auto tradizionale ad alte prestazioni; un modello che calzi perfettamente il proprio stile di vita, senza compromessi.

CUPRA Ateca vanta un equipaggiamento di serie di alto livello, che comprende sedili avvolgenti di tipo di tipo bucket, cerchi in lega CUPRA da 19”, sospensioni DCC e sterzo progressivo.

Inoltre, l’ampia gamma di equipaggiamenti su richiesta che include, tra gli altri, una nuova serie di cerchi in lega, colori ed elementi interni, il nuovo volante CUPRA con tasto di avviamento del motore e di selezione della modalità CUPRA e l’impianto di scarico Akrapovič, consente ai clienti svariate possibilità di personalizzazione, per configurare CUPRA Ateca in modo che rispecchi in maniera perfetta il proprio stile.

Ma la nuova CUPRA Ateca non dimentica le sue radici, né le prestazioni e la dinamica necessarie per qualsiasi vettura che si fregi del logo color rame. Il motore 2.0 TSI 300 CV combinato con il cambio DSG con doppia frizione a sette rapporti sviluppa potenza ed energia sufficienti a soddisfare tutti gli appassionati di guida sportiva, assicurando nel contempo una guida precisa ed elegante quando serve.

La sua doppia anima viene in evidenza dalla trazione integrale 4Drive e dalla regolazione adattiva dell’assetto (DCC), che consente ai clienti di adattare le caratteristiche di marcia della vettura in base alle proprie esigenze.

Proprio perché il mondo di oggi non ruota soltanto intorno alle prestazioni, ci sono altri aspetti fondamentali che è necessario tenere in considerazione. Così, la nuova CUPRA Ateca 2020 definisce nuovi standard dal punto di vista della sicurezza e integra alcuni dei sistemi di assistenza alla guida più innovativi per proteggere i passeggeri dagli incidenti, sia in caso di percorrenza in autostrada, sia di guida in città o semplicemente in occasione dell’uscita da un parcheggio.

E in un mondo sempre più digitalizzato, CUPRA Ateca offre inoltre un livello di connettività che consente ai clienti di rimanere aggiornati ovunque si trovino, con accesso sia alle funzionalità del proprio smart device all’interno dell’abitacolo, sia a specifici servizi online della vettura. È il punto di incontro tra la strada e la connettività.

La nuova CUPRA Ateca scuote l’industria automotive, ridefinendo il concetto di SUV compatto ad alte prestazioni, una vettura per gli sportivi appassionati e per la vita di tutti i giorni che si fonda sui valori base CUPRA.