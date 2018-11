Cupra Ateca, un SUV per emergere

Torna il dna vincente di Cupra, già sviluppato con SEAT, fatto di performance e personalità fuori dal coro. Ora il marchio corre da solo, puntando ad aprire 4 concessionarie in Italia. Cupra Ateca, la prima auto del brand vanta 300 CV e farà da apripista a 8 modelli.

Cupra Ateca: prima auto Cupra

Design sportivo ma raffinato. Sull’Ateca che conoscevamo (Seat), Cupra monta un volante ridisegnato, terminali di scarico, minigonne nere lucide che accentuano il carattere corsaiolo, griglia frontale a nido d’ape impreziosita dal nuovo logo. Cupra Ateca, ribassata di 10 mm, mostra i muscoli dal motore al sound.

A tutta potenza… e comfort

Pepata quanto basta, con il motore 2.0 TSI quattro cilindri che arriva ad erogare 300 CV tra 5.300-6.500 rpm, Cupra Ateca è pronta atrasformarsi in un bolide all’occorrenza: la coppia massima di 400 Nm tra 2.000-5.200 giri permette uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 5,2 secondi con una velocità massima di 247 km/h. Inoltre il modello -1.615 kg di peso con trasmissione DSG a doppia frizione a 7 rapporti - è fornito di trazione integrale 4Drive in grado di analizzare in corsa le condizioni della strada, regolare le sospensioni e mettere la potenza necessaria per ciascuna ruota a seconda della modalità impostata (Comfort,Sport, Cupra, Individual, Off-road, Snow) dal tunnel centrale.

Equipaggiamento e prezzo

L’auto è fornita di sistema di assistenza, come il Front Assist che rileva anche ipedoni eil Lane Assist, del virtual Cockpit a colori, il sistema di navigazione con schermo touch da 8”, la Top View Camera per una visione a 360 gradi. Si rivela perfetta per la città, conbagagliaio da 485 litri, la regolazione adattiva dell’assetto (DCC) e il Park Assist di serie… e per esprimere tutta la grinta sull’asfalto, con una lista di optional dedicata a chi ama osare(sedili sportivi Bucket,il sistema frenante Brembo con pinze da 18” in colore nero, icerchi in lega Cupra Line forgiati, il sistema Beats Audio). Unico allestimento. Prezzi da 44.000

