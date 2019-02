Cupra celebra il suo primo compleanno con una concept car

Il prossimo 22 febbraio, Cupra celebrerà il suo primo compleanno in qualità di brand indipendente. Per farlo, il brand sportivo spagnolo intende portare il concetto di auto ad alte prestazioni a un nuovo livello, con un nuovo e sorprendente design e un’esperienza di guida unica.

Attraverso una concept car, il primo modello sviluppato espressamente per il marchio Cupra, il team di sviluppo ha progettato una vettura che è il perfetto mix dei pregi di un’auto ad alte prestazioni e un SUV. Il nuovo modello porta design accattivante e finiture di alta qualità in un segmento estremamente significativo, i cui clienti sono tuttavia ancora alla ricerca di un’auto che si distingua dalla massa.

“Questa concept car rappresenta appieno Cupra. È un’auto speciale e unica nel suo genere, con un design scultoreo e impressionante, che rispecchia le prestazioni e l’energia che noi, in Cupra, abbiamo per sviluppare auto di nuova generazione”, afferma Wayne Griffiths, CEO di Cupra. L’appuntamento è per il 22 febbraio, con il reveal digitale della concept car Cupra.