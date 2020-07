Cupra Formentor: un video svela i dettagli esterni del SUV ibrido a 360°

Com'è la nuova CUPRA Formentor? Che sensazioni darà al volante il primo modello creato per il marchio? Con questo video 360o, è possibile scoprire i dettagli del nuovo modello – disponibile in pre-booking dallo scorso 8 luglio - da sei diverse prospettive.

CUPRA Formentor è un SUV coupé ibrido plug-in ad alte prestazioni. Le misure: 4,45m di lunghezza, 1,84 di larghezza e 1,51 altezza. “Formentor rappresenta un passo avanti fondamentale nell’ampliamento del portafoglio di CUPRA, segna l’inizio di una nuova fase nel processo di sviluppo del marchio e apre le porte a un nuovo mercato di clienti. Rappresenta un punto di svolta rispetto al nostro obiettivo di avvicinarci a nuovi appassionati di motori in tutto il mondo”, condivide Antonino Labate, Direttore Strategia, Sviluppo Business e Operazioni di CUPRA.

Il frontale

Il frontale è definito dalle linee dinamiche dei gruppi ottici Full LED a cui si aggiungono i fari fendinebbia di forma circolare. Il design del frontale è completato dal robusto paraurti, con prese d’aria che ne definiscono il carattere marcatamente sportivo.

Il posteriore

L’illuminazione è nuovamente protagonista nel posteriore, con il coast-to-coast che unisce i gruppi ottici. Il design sportivo è inoltre enfatizzato dall’estrattore integrato con 4 terminali di scarico. L’abitacolo non è da meno, con luci di benvenuto e di sicurezza che avvisano il conducente in circostanze di pericolo.

Raso suolo

I cerchi in lega Machined da 19” con dettagli in colore rame CUPRA sono di serie, così come i freni Brembo de 18” con finiture in rame a contrasto. “Formentor vanta un’agilità inedita per un’auto di queste dimensioni. Abbiamo lavorato moltissimo alla

programmazione di tutta l’elettronica della vettura, inclusi gli ADAS, con un risultato mirato a dare valore alla sportività, caratteristica ricercata in ogni fase della progettazione del nuovo modello”, condivide Jordi Gené, pilota, tester e addetto allo sviluppo di CUPRA.

All’interno di Formentor

Una volta a bordo, ci si trova davanti ai dettagli di un modello ad alte prestazioni: sedili sportivi avvolgenti di serie, touchscreen panoramico da 12” con sistema di navigazione, plancia in tonalità petrol blue con doppie impunture color rame e volante racing con pulsante di avviamento e di selezione della modalità di guida CUPRA integrati.

Propulsione ibrida

Il nuovo modello vanta due motori ad alte prestazioni, tra cui il propulsore ibrido plug-in fino a 245 CV. Sette marce e trazione integrale 4Drive completano questo connubio di elettrificazione e sportività, per una vettura che incarna tutta l’essenza di CUPRA.

