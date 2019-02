Cupra svela Formentor: il concept ibrido fa il suo esordio a Ginevra

Per celebrare il suo primo anno di attività, Cupra ha deciso di sorprendere il pubblico presentando la vettura più incredibile, dinamica e accattivante mai costruita dal brand, la concept Cupra Formentor.

Nel suo primo anno di vita, il marchio sportivo spagnolo ha dimostrato il suo potenziale registrando un incremento delle vendite di quasi doppio rispetto all’anno precedente. Dopo aver lanciato Cupra Ateca, il suo primo modello, ora il marchio presenta Cupra Formentor, un concept contraddistinto da un accattivante design esterno in grado di catturare lo sguardo, un abitacolo estremamente accogliente per guidatore e passeggeri dotato di tecnologie all’avanguardia e con un propulsore dalle prestazioni ineccepibili. Formentor rappresenta una finestra sul futuro di questo marchio contraddistinto dalle elevate prestazioni. Abbinando i pregi di una vettura prestazionale alle qualità di un SUV, in un momento in cui il segmento dei CUV è destinato a crescere esponenzialmente, dimostra l’ambizione, l’espressività e l’ispirazione questo modello consolida la posizione di Cupra come brand tecnologico proiettato verso il futuro.

A metà tra il SUV e la vettura sportiva

Progettata per farsi notare La Cupra Formentor, con le sue forme scolpite che ne enfatizzano gli attributi e ne esaltano la raffinatezza, è una concept car di grande carattere in grado di trasmettere emozione. La carrozzeria ribassata accentua l’impronta sportiva della vettura. L’enfasi visiva ricade sul posteriore ma, allo stesso tempo sono valorizzate la lunghezza del cofano e le proporzioni dinamiche. “I punti di forza del design di Cupra Formentor sono la bellezza delle proporzioni, la potenza delle sue linee, l’eleganza delle superfici e la magnificenza dei colori" afferma Alejandro Mesonero-Romanos, Direttore Design.

Le due tonalità della carrozzeria richiamano i modelli fuoristrada, ma le soluzioni estetiche adottate a livello di design ingentiliscono la silhouette del veicolo A differenza della robustezza coriacea che caratterizza un SUV tradizionale, il design senza soluzione di continuità di Formentor valorizza in modo importante la qualità degli esterni della vettura. La percezione di alta qualità è ulteriormente rafforzata dalla soluzione luminosa “infinita” del posteriore, che rende il look della vettura ancora più inconfondibile, mentre il design complessivo è ulteriormente impreziosito dall’esclusivo colore blu petrolio matte della carrozzeria.

Interni ricercati e ampia connettività

L’alta qualità dell’espressivo design esterno di Cupra Formentor si respira anche al suo interno. Dall’apertura della portiera, con la conseguente proiezione della luce di benvenuto, al volante Cupra e ai sedili supersportivi rivestiti in pelle, gli interni avvolgono guidatore e passeggeri in un ambiente di pregio. La plancia sembra sospesa, creando una linea orizzontale che percorre da lato a lato la parte anteriore dell’abitacolo e accrescendo ulteriormente l’intensa espressività della vettura. Le cromature scure e gli inserti neri lucidi aggiungono un tocco di classe agli interni. E gli avvolgenti sedili sportivi con schienali in carbonio trasmettono una sensazione di leggerezza, sottolineando nel contempo l’essenza prestazionale del modello, in cui la posizione di guida del conducente è infatti più bassa ed ergonomica. L’abitacolo è ricco di tecnologie all’avanguardia come il digital cockpit, che permette al guidatore di visualizzare tutte le informazioni di guida necessarie in maniera semplice e fruibile, o il sistema di navigazione panoramico da 10” (25,4 cm) sospeso, che mette a disposizione dei passeggeri un numero praticamente infinito di funzionalità e opzioni di connettività.

Cupra Formentor, cuore ibrido plug-in

Progettata per il futuro Cupra Formentor monta un sistema di propulsione tra i più avanzat offrendo le prestazioni che ci si aspetta da una vettura di questo brand, per di più in modo sostenibile. Il prestazionale motore ibrido plug-in che la alimenta è stato progettato per soddisfare le odierne esigenze in fatto di prestazioni ed efficienza e iniziare l’elettrificazione del marchio. La tecnologia alla base dell’avanzato e potente motore benzina ibrido plug-in, abbinata alle caratteristiche di coppia elevata di un motore elettrico, fa sì che le prestazioni della Cupra Formentor superino di gran lunga le aspettative del guidatore. Grazie al cambio DSG a doppia frizione, i 245 CV erogati vengono trasmessi alle ruote senza alcuna interruzione, mentre la regolazione adattiva dell’assetto (DCC) e il differenziale autobloccante, in combinazione con lo sterzo progressivo, permettono alla vettura di avere sempre la meglio, indipendentemente dalle condizioni di marcia e dallo stile di guida. L’interazione fra motore elettrico e motore a combustione, inoltre, permette nel contempo di ridurre i consumi complessivi con una conseguente significativa diminuzione delle emissioni di carbonio. Infine, la batteria di grandi dimensioni integrata consente a Cupra Formentor di percorrere fino a 50 km in modalità esclusivamente elettrica nel nuovo ciclo WLTP (equivalenti a una percorrenza di circa 70 km nel ciclo NEDC).

Debutto al Salone di Ginevra 2019

Formentor farà il suo debutto mondiale al prossimo Salone di Ginevra, dove il pubblico potrà ammirare questa concept car per la prima volta e farsi così un’idea concreta in merito al futuro di questo marchio ad alte prestazioni. Cupra si propone come brand esclusivo, pensato per affascinare e rispondere alle aspettative di clienti e appassionati di automobili alla ricerca di unicità, raffinatezza e prestazioni. Con 14.400 unità vendute nel 2018 il marchio ha segnato un +40% rispetto all’anno precedente a testimoniare il successo riscosso fin dalla sua creazione. Insieme al lancio di nuovi modelli, Cupra manterrà vivo anche lo spirito che anima la Divisione Motorsport e Racing partecipando ai Campionati TCR.