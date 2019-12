Cupra dà il via alle prenotazioni della nuova TCR

Ancora una volta Cupra fa da apripista nel mondo del motorsport, lanciando la prima piattaforma di prenotazione anticipata per un'auto da corsa. Poiché Cupra è un marchio contemporaneo che ha il motorsport nel suo DNA, questa nuova iniziativa unisce il mondo delle corse e quello dell'innovazione.

“Cupra ha sempre avuto un ruolo pionieristico nel mondo del motorsport. Abbiamo sviluppato la prima piattaforma TCR e l'anno scorso abbiamo presentato la prima auto da turismo 100%elettrica, Cupra e-Racer. Con questa soluzione, Cupra mostra le sue intenzioni di essere continuare a essere un riferimento nel mondo delle corse, e fa un ulteriore passo nella la strategia di e-commerce della società", ha dichiarato Jaime Puig, Direttore di Cupra Racing.

I clienti possono da oggi registrare il loro interesse per la Cupra Leon Competición sul sistema facendo una pre-prenotazione (www.prebooking.cupraofficial.com) mentre le consegne si faranno, da aprile 2020 in poi, esclusivamente presso la nuova sede del marchio ad alte prestazioni.

La nuova Cupra TCR si baserà sulla prossima generazione di Cupra Leon, in arrivo anche essa l'anno prossimo, a riprova del connubio tra strada e pista che contraddistingue le vetture del marchio. Cupra Leon Competición introduce la nuova carrozzeria Cupra, che permette alla vettura da corsa scolpire l’aria grazie a una migliorata efficienza aerodinamica. Inoltre, beneficia di una configurazione geometrica cinematica completa su entrambi gli assi che utilizzano componenti leggeri per migliorare la distribuzione del peso, mentre l'unità di cambio è stata migliorata rendendola più robusta, una necessità nei giorni di gara. Il cuore pulsante della vettura da gara, un propulsore turbo 2.0 ha visto le sue prestazioni aumentate, rendendolo ancora più competitivo, al tempo che integra un'architettura elettronica da corsa Cupra al 100% che è più leggera, più robusta, modulare e personalizzabile.

La Cupra Leon Competición è una vettura da corsa che incarna il marchio Cupra e racchiude in sé una vettura pronta per affrontare qualsiasi pista. L’inizio delle pre-prenotazioni della vettura da gara are una nuova dimensione e rappresenta un’opportunità per i clienti. I test in pista della #cupra Leon Competición sono già iniziati dallo scorso ottobre con diverse sessioni in Spagna, Portogallo e Italia, e lo sviluppo della vettura è giunta alla sua fase finale.