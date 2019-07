Cupra risponde alle sfide del futuro combinando alte prestazioni, un propulsore tecnologicamente innovativo e design emozionale e sofisticato. Cupra svela la propria visione di futuro con un’esclusiva concept che unisce la silhouette di un crossover cinque porte, i punti di forza di un SUV e l’eleganza di una sport coupé.

Si tratta della prima vettura del marchio con un propulsore completamente elettrico, e ciò ne esalta ed enfatizza le proporzioni. Gli esterni, con il loro senso di esclusività e raffinatezza, conferiscono proporzioni atletiche e apportano nuova energia al segmento. Il frontale mostra un equilibrio perfetto tra estetica e prestazioni. Le prese d’aria aumentano l’efficienza per permettere un’autonomia maggiore all’auto, la cui personalità elettrica è enfatizzata dal logo Cupra illuminato e posizionato in basso, in grado di catturare lo sguardo.

Nel posteriore, che non necessita terminali di scarico, il diffusore conferisce un fattore aerodinamico funzionale, trasmettendo inoltre un feeling emozionale delle alte prestazioni della vettura, rimarcate dall’elegante illuminazione posteriore “coast-to-coast”, che aumenta visivamente la possanza dell’auto e incorpora il logo Cupra. La Concept Cupra farà il proprio debutto mondiale all’IAA Frankfurt International Motor Show di quest’anno.

Cupra è un brand esclusivo ideato per affascinare e rispondere alle aspettative di clienti e appassionati di automobili alla ricerca di unicità, raffinatezza e prestazioni. I risultati del nuovo marchio non si sono fatti attendere, con 14.400 unità vendute nel 2018 (+40% rispetto all’anno precedente) a testimoniare il successo del nuovo marchio fin dalla sua creazione. Insieme al lancio di nuovi modelli, il Cupra manterrà vivo anche lo spirito che anima la Divisione Motorsport e Racing partecipando ai Campionati TCR. L’universo Cupra è vivo e pronto a conquistare un nuovo gruppo di appassionati nei quasi 280 corner e punti vendita specializzati in tutto il mondo.