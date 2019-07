Dacia Duster: la trazione 4X4 disponibile anche sul nuovo 1.3 TCe FAP

Risultati straordinari per Dacia che nel primo semestre 2019 sale di 3 posizioni nella classifica delle marche più vendute passando dall’11° all’8° posto e registra una quota di mercato del 4,3% (+ 1,3% rispetto al 2018). Le unità vendute sono state 51.159 con un incremento del 40,4% (+ 14.731 unità) dei volumi di vendita, grazie al successo di Duster, Sandero e della gamma 100% GPL.

Duster in particolare è la prima vettura del segmento C-SUV con 24.852 immatricolazioni e un incremento delle vendite del 62% (+ 9.500 unità) rispetto al primo semestre 2018. Dacia diventa inoltre leader del mercato GPL (quota di mercato 29,1%) con Duster che conquista a sua volta la prima posizione tra tutte le autovetture GPL con 11.856 unità immatricolate e una percentuale di vendite GPL del 48% sul totale delle sue vendite.

Duster: sempre più SUV

Duster si arricchisce e diventa sempre più SUV con la trazione 4x4 abbinata al nuovo motore benzina 1.3 TCe FAP. Duster ha da sempre un DNA off-road, presentando già al lancio nel 2017 una spiccata personalità da SUV, con equipaggiamenti dedicati all’avventura in fuori strada:

l’hill start assist, l’assistenza alle partenze in salita che facilita la guida nelle condizioni più difficoltose

l’hill descent control, il sistema di assistenza in discesa che aumenta il controllo del veicolo in caso di forti pendenze

il 4x4 monitor che consente l’accesso alla bussola e alle informazioni sugli angoli di rollio e beccheggio.

gli angoli di attacco (30°) e di uscita (33°) ai vertici del mercato

Duster ha le capacità di un vero SUV senza rinunciare al piacere di guida di ogni giorno: grazie al nuovo servosterzo ad assistenza elettrica che riduce lo sforzo nelle manovre, al sistema Multiview camera (quattro videocamere indipendenti: frontale, laterali e retrocamera) che consente di visualizzare meglio lo spazio attorno al veicolo e ai sistemi di assistenza alla guida come il Blind Spot Warming (sistema di controllo dell’angolo cieco). Per i clienti più esigenti, presenta inoltre il sistema Keyless Entry (il cosiddetto “mani libere” per l’accesso al veicolo e l’accensione del motore senza chiave) ed il climatizzatore automatico, in opzione.

Nuovo motore 1.3 TCe dell’Alleanza

Già presente su Duster nella versione 4x2, il nuovo motore a trazione integrale 1.3 TCe FAP, prodotto dell’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi e Daimler, è una delle punte di diamante tecnologiche di Renault e Nissan ed equipaggia diverse vetture della gamma.

Viene declinato in due potenze, 130cv e 150cv, e presenta importanti soluzioni tecnologiche:

Il Bore Spray Coating dimostra la portata rivoluzionaria del nuovo motore. È una tecnologia di rivestimento dei cilindri che migliora l’efficienza riducendo gli attriti e ottimizzando la conduttività termica. Deriva direttamente dai motori Nissan che equipaggiano la GT-R.

L’iniezione diretta di benzina con pressione portata a 250 bar e la nuova camera di combustione, progettata per ottimizzare la miscela aria/carburante.

La tecnologia Dual Variable Timing Camshaft, che gestisce le valvole di aspirazione e di scarico in funzione delle sollecitazioni del motore.

In tal modo, si ottiene più coppia ai bassi regimi e più coppia lineare disponibile agli alti regimi, a vantaggio di un maggiore piacere di guida e di migliori riprese per i nostri clienti.

Rispetto alla precedente tecnologia, presente sul motore 1.6 SCe, il risultato medio è una riduzione dell’8% (circa 0,5 L ogni 100km) dei consumi (in ciclo misto) e una riduzione del 7% delle emissioni di CO2 (fino a 11 g CO2 per km). È un motore a vocazione mondiale, essendo prodotto in Spagna, Germania, Inghilterra e Cina.