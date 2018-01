Dacia Duster, non chiamatela più low cost

Aumentano i contenuti, si rinnova il look ma il prezzo rimane lo stesso: 11.900 euro. Possibile un suv a questo prezzo? Si. Dacia ne fece il lancio del suo primo spot commerciale e ora continua a tenere duro con questa strategia che ha portato Duster a spiccare il volo tra i suv stranieri più venduti. Non solo. Lo scorso anno, il modello, con 135.000 unità, ha perfino raggiunto la cima della classifica, per quanto concerne le vetture vendute ai privati. Un fenomeno che non intende mollare il colpo.

Più grinta e qualità

Forme accattivanti, tecnologia utile e comfort a bordo, senza rinunciare all’off-road. La formula è facile.

Sono partiti dal frontale ridisegnato che oggi ne accentua la larghezza percepita, mentre i nuovi gruppi ottici e le luci diurne a LED aumentano un po’ la personalità. La percezione di robustezza e di protezione è stata rafforzata con modanature laterali nere e con le barre al tetto in alluminio; posteriormente, dalla firma luminosa con quadrati rossi ma anche con la protezione sottoscocca più larga.

A bordo l’abitacolo è stato modernizzato con un maggiore isolamento e spazio: qui il merito è del parabrezza, ora spostato in avanti. La praticità continua ad essere il piatto forte di Duster: il volume del portabagagli va dai 467 ai 1.623 litri con i sedili dietro ripiegati. Si aggiungono, inoltre, circa 28 litri di vani portaoggetti.

Al volante

Si nota subito il nuovo approccio tecnologico di Dacia a questa nuova generazione. Dal servosterzo ad assistenza elettrica, al sistema Multiview camera con quattro videocamere indipendenti, al sistema di assistenza in discesa e in salita, infatti il comfort per il guidatore è notevolmente migliorato, offrendo anche la possibilità di un’esperienza 4X4 godibile: con 21 cm da terra, la piccola ha la possibilità di bloccare il differenziale centrale e procedere con una prima marcia cortissima su tracciati difficili.

Il telaio rinforzato inoltre, si aggiunge a sistemi di assistenza alla guida come il Blind Spot Warning, all’accensione automatica delle luci, al cruise control e al limitatore di velocità. Per alcuni quest’ultimi potrebbero sembrare scontati oggi. Qui non lo sono. E il motivo è uno. Sempre il prezzo. Si risparmia su quello che si può per offrire il prezzo migliore sul mercato. Ora sono diventati bravi.

Prezzi e allestimenti

Ma andiamo alla parte più interessante. I motori disponibili saranno il benzina di 1.6 litri da 115 Cv, disponibile anche a Gpl, ma solo con trazione anteriore e con cambio manuale; oppure il 1.5 turbodiesel da 90 e 110 Cv, quest’ultimo anche con cambio automatico EDC a doppia frizione (trazione integrale).

Il primo livello rinominato Access offre: ABS, airbag, ESP, cerchi in acciaio da 16’’, computer di bordo, kit gonfiaggio, ISOFIX, cappelliera removibile, chiusura centralizzata. A partire da 11.900 euro nella motorizzazione benzina 1.6 SCe 115CV 4×2. Tra le novità: LED DRL, sensore luci, airbag laterali a tendina, servosterzo elettrico, alzacristalli anteriori elettrici, Hill Start Assist, limitatore di velocità e paraurti in tinta.

Il secondo livello Essential, oltre alla dotazione prevista su Access, offre di serie la radio Dacia Plug&Play, i fendinebbia e l’Hill Descent Control sulle versioni a trazione integrale, per tutte design esterno con le barre al tetto nere e con i cerchi in acciaio da 16” con design Fidji ( da 12.600 euro). Il terzo livello, Comfort, si arricchisce ulteriormente con: cerchi in lega Dark Metal da 16” con design Cyclades, climatizzatore manuale, Media Nav Evolution, Pack Modularità, maniglie in tinta, sensori di parcheggio posteriori, retrovisori elettrici e stripping neri sui montanti (da 14.300 euro).

Infine il top di gamma è rappresentato da Prestige che completa la dotazione di serie del precedente livello, aggiungendo: cerchi in lega da 17’’ con design Maldive, sellerie specifiche e interni con finiture in TEP, protezioni sottoscocca anteriori e posteriori Dark Metal, barre tetto Dark Metal, retrocamera di parcheggio, bracciolo centrale anteriore, supporto lombare, calotte retrovisori Dark Metal, vetri posteriori e lunotto scuri, climatizzatore automatico e Blind Spot Warning. Il livello Prestige parte da 15.300 euro.