Dacia lancia la nuova Serie Speciale WOW su Sandero, Lodgy e Dokker

La nuova Serie Speciale Dacia WOW, su Sandero, Lodgy e Dokker, arricchisce il suo look con nuovi elementi, mai visti prima su Dacia. Sono presenti, infatti, nuovi cerchi Flexwheels da 16’’ bitono SEBASTIAN, la nuova tinta Beige Duna inedita sui 3 modelli, retrovisori Shiny Black e nuove decorazioni esterne. Infine, non poteva mancare il Badge WOW che, applicato sul retro, firma la quarta Serie Speciale di Dacia.

L’attenzione ai particolari e al design si riflettono nei nuovi interni e nelle finiture proposte da questa Serie Speciale. Le nuove sellerie, con un design specifico WOW, richiamano il colore bitono; le cornici della consolle centrale e le bocchette degli aeratori, sono impreziosite da motivi che richiamano il design della Dacia WOW, mentre il volante in pelle garantisce comfort e piacere di guida. Inoltre, tanta tecnologia a bordo di serie, per un allestimento al top della gamma: climatizzatore manuale, retrocamera posteriore, Media Nav Evolution. Per la prima volta, su Sandero è disponibile, in opzione, il nuovo climatizzatore automatico.Tra le novità introdotte con la Serie Speciale WOW troviamo ancora più modularità su Lodgy: nella versione 7 posti, grazie al nuovo sistema Smart Seat, si avrà la possibilità di rimuovere e ripiegare singolarmente i sedili della terza fila, a vantaggio della praticità nella vita quotidiana e familiare.

Ottimo rapporto prezzo/qualità

Un design esclusivo e una dotazione completa che, in perfetto stile Dacia, vengono offerti con un alto vantaggio cliente, volto a sottolinearne l’elevato rapporto qualità/prezzo. Il massimo dell’equipaggiamento con un prezzo poco più alto rispetto alla versione di riferimento: solo 150€ in più rispetto alle versioni Stepway, per un valore complessivo degli equipaggiamenti specifici di 650 €. Dunque, ancora una volta, per Dacia vale la strategia “Value for money” ed il miglior rapporto prezzo/qualità.

Motorizzazioni

Sandero WOW è disponibile nella motorizzazione benzina 0.9 TCe 90CV, anche in versione GPL e nella motorizzazione diesel 1.5 dCI 90CV. Dokker WOW è disponibile nella motorizzazione benzina 1.2 Tce 115CV e diesel 1.5 dCi 90CV. Infine, Lodgy WOW è disponibile nelle seguenti motorizzazioni: GPL 1.6 100CV, benzina 1.2 TCe 115CV e diesel 1.5 dCi 110CV. Su Lodgy è possibile scegliere tra le versioni a 5 o 7 posti.

Prezzi e lancio

I prezzi di Serie Speciale WOW partono da12.000 euro per Sandero, 14.450 euro per Lodgy ed infine 14.650 euro per Dokker. I week end di lancio sono: 17/18 e 24/25 marzo 2018.

Gallery