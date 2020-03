Dacia svelas la showcar Spring: la rivoluzione elettrica a portata di tutti

Fedele alla sua fama di “rivoluzionaria del settore automobilistico”, Dacia inaugura un nuovo capitolo della sua storia presentando Dacia Spring, una showcar che prefigura il primo modello 100% elettrico di Dacia. Con la showcar elettrica Dacia Spring, Dacia lancia la rivoluzione elettrica accessibile.

Nel giro di 15 anni, Dacia ha rivoluzionato il mercato automotive, in particolare con l’introduzione di Logan (sul mercato dei veicoli nuovi) e Duster (sul mercato dei SUV). La Marca ha saputo evolversi con i tempi e adattarsi alle esigenze degli utenti, restando comunque fedele al suo DNA: proporre auto semplici, moderne, affidabili e robuste al giusto prezzo. Una vera success story che le ha consentito di conquistare 6,5 milioni di clienti e di imporsi come leader europeo delle vendite a privati con Logan, Sandero e Duster.

Una nuova “rEVoluzione” Dacia

Dacia Spring rientra nella visione del Gruppo Renault di offrire una mobilità sostenibile accessibile a tutti, pur rispettando i valori e la filosofia della Marca Dacia. Prefigura una citycar 4 posti 100% elettrica spaziosa per consentire al maggior numero di persone di avere accesso ad una mobilità facilitata e più virtuosa. Una citycar a 5 porte al passo con i tempi, che associa semplicità, robustezza ed accessibilità. Leggera e compatta, la versione di serie di Dacia Spring, che sarà disponibile nel 2021, punta ad un’autonomia di circa 200 km (WLTP), garanzia di una versatilità che consente un utilizzo urbano e periurbano senza ansia da ricarica. Per avere successo in questa nuova rivoluzione, Dacia capitalizza sui 10 anni di esperienza del Gruppo Renault, pioniere e leader in materia di mobilità elettrica.

Una citycar elettrizzante, che sovverte i codici tradizionali

Carrozzeria in tinta pastello Grigio chiaro arricchita da nuance Orange Fluo opache, componenti di rifinitura (passaruota, barre del tetto, modanature sulla parte bassa delle porte) inseriti nella carrozzeria, maggiore altezza libera dal suolo, ski di protezione integrati ai paraurti anteriori e posteriori: la showcar elettrica Dacia Spring è una citycar elettrica ed elettrizzante, consapevole di sovvertire i codici tradizionali. Il suo look incisivo da SUV e le dimensioni ridotte la rendono il veicolo ideale per l’utilizzo quotidiano in totale relax.

Un lavoro particolare è stato effettuato sulle funzioni di illuminazione del veicolo. All’anteriore, i proiettori Full LED sono ripartiti su due livelli: una linea orizzontale nella parte superiore e 4 elementi grafici integrati nel paraurti. Al posteriore, i 4 fari, a loro volta Full LED, formano una doppia Y. Questi gruppi ottici preannunciano la futura identità luminosa dei modelli Dacia.

Con la nuova firma luminosa, il cofano nervato e la calandra piena sottoposta a trattamento specifico, il frontale della showcar elettrica Dacia Spring esprime tutta la sua tonicità e robustezza.

Un doppio futuro sul mercato

Dotata di motorizzazione 100% elettrica e batteria adatta all’uso quotidiano, Dacia Spring risponde alle esigenze pragmatiche di mobilità urbana e periurbana. Questo veicolo robusto rende accessibile al mercato di privati e aziende tutti i vantaggi dei veicoli elettrici: facilità di guida, silenziosità, assenza di vibrazioni, zero emissioni in fase di utilizzo, etc. È, inoltre, semplice da ricaricare e richiede pochissima manutenzione.

Rappresenta, pertanto, la soluzione ideale per i nuovi servizi di mobilità, come le flotte di veicoli in car sharing. La sua versione di serie sarà, quindi, proposta anche per questo mercato, su cui il Gruppo Renault è ampiamente presente con la più grande flotta di veicoli elettrici in car sharing d’Europa (7.800 unità tra ZOE, Kangoo Z.E. e Twizy).

Gallery