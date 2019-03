Dacia presenta la serie speciale Techroad: look rinnovato e più tecnologia

Dacia ha presentato la nuova serie speciale trasversale Techroad. Una linea contraddistinta dal design dinamico, tecnologia on the road e i nuovi motori 1.3 L TCe FAP, completando la gamma ora 100% turbo. Il nuovo design, inoltre, è ancora più energico grazie alle nuove tinte Rosso Fusion e Grigio Magnete.

Techroad è la quinta serie speciale per Dacia che grazie al contenuto prodotto offerto al miglior prezzo possibile, porta ai clienti nuovi elementi di design e tecnologia all’interno della gamma. Declinata su tutti i modelli del marchio su base Stepway per Sandero, Logan MCV, Lodgy e Dokker, e su base Prestige per Duster, la nuova serie speciale si colloca nella fascia alta della gamma per tutti i 5 modelli.

Per Sandero Stepway, Logan MCV, Lodgy e Dokker il design esterno è completato dai cerchi Flexwheel 16’’ bi-tono, specchietti con stripping rosso e badge Techroad; Duster, invece, adotta cerchi in lega da 17’’ Maldive diamantati, specchietti Shiny Black con stripping rosso e badge Techroad. Su Duster e Sandero, questa serie speciale integra uno stripping laterale firmato Techroad. Nell’abitacolo di tutti i modelli, la nuova linea Dacia propone sellerie rivisitate e nuove finiture interne in tinta con il Rosso Vulcano.

Tecnologia on the road

La serie speciale dispone di tutti le dotazioni necessarie sia per un contesto urbano che per la vita outdoor, come il sistema Media Nav Evolution compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, di serie sulla nuova linea Techroad. Lodgy, Dokker, Logan MCV e Sandero Stepway dispongono di sensori di parcheggio e Parking Camera posteriore e, su Sandero e Logan MCV, hanno anche la possibilità di avere il climatizzatore automatico (in opzione). Duster presenta, oltre al climatizzatore automatico, la Multiview Camera ed il sistema Keyless Entry, grazie al quale è possibile aprire e chiudere le portiere senza l’utilizzo delle chiavi.

La serie speciale Techroad con il suo look dinamico, i suoi interni ancora più energici e la sua tecnologia on the road, viene proposta al cliente con un prezzo sempre interessante: - Per Sandero Stepway, Logan MCV, Lodgy e Dokker la serie speciale Techroad viene proposta a 250€ in più rispetto alle versioni Stepway e Stepway Comfort (solo per Sandero) con un vantaggio cliente di 300€; - Duster Techroad viene invece proposto a 800€ in più rispetto alla versione Prestige, posizionandosi così in una nuova fascia di prezzo che strizza l’occhio verso clienti sempre più esigenti e attenti. Su Lodgy arriva una importante novità: la configurazione 7 posti è allo stesso prezzo della configurazione 5 posti, con un vantaggio cliente di 600 euro.

Nuovi motori Turbo 1.3 TCe FAP

Ulteriore grande novità è l’arrivo del nuovo motore 1.3L TCe FAP, di derivazione dell’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi e Daimler, declinato in due potenze: 130cv e 150cv. Con questo motore, lanciato su Duster Dokker e Lodgy, la gamma Dacia presenta ora il 100% delle motorizzazioni turbo benzina, affiancandosi al motore 0.9 TCe, già presente su Sandero e Logan MCV. Sono presenti sul motore le nuove tecnologie sviluppate negli ultimi anni dall’Alleanza, tra cui il Bore Spray Coating, l'iniezione diretta di benzina e la nuova camera di combusione, oltre al Dual Variable Timing Camshaft.

Rispetto alla precedente tecnologia, presente sul motore 1.6 SCe, Il risultato medio è una riduzione del 8% (circa 0,5 L ogni 100km) dei consumi (in ciclo misto) e una riduzione di 7% delle emissioni di CO2 (fino a 11 g CO 2 per km; su Duster). È un motore a vocazione mondiale, essendo prodotto in Spagna Germania Inghilterra e Cina, e destinato ad equipaggiare molteplici veicoli dell’Alleanza.