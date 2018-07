La tecnologia Bosch a bordo della Dallara Stradale

Bosch ha contribuito allo sviluppo e alla realizzazione della prima vettura Dallara Stradale attraverso lo sviluppo dei principali sistemi di sicurezza e di controllo motore a bordo della vettura.

Il contributo di Bosch è iniziato con i primi test ai banchi motore ed è proseguito in tutte le fasi successive di sperimentazione sui veicoli prototipali in stretta collaborazione con i collaudatori di eccellenza della Dallara. Bernhard Bihr, Presidente Bosch Engineering GmbH, ha affermato: “Quello che mi ha impressionato fin dal primo giorno nel lavorare con il team Dallara è l'approccio appassionato e professionale, ma allo stesso tempo modesto, per trasferire la tecnologia e lo spirito delle corse in questa pura e fantastica vettura sportiva. La nostra cooperazione estremamente efficace e affidabile ha consentito tempi di sviluppo molto brevi. Siamo lieti e grati di poter svolgere un piccolo ruolo nella realizzazione del sogno di una vita dell'Ing. Giampaolo Dallara.”



La Dallara Stradale è equipaggiata con il sistema elettronico di stabilità Bosch - ESP 9.1. Questo sistema è stato sviluppato con l’obiettivo di garantire un eccellente controllo della vettura anche in condizioni di guida più estreme come in pista. Dotato di una sensoristica specifica, il sistema ESP riesce a garantire un perfetto controllo di stabilità nonostante le alte prestazioni dinamiche della Dallara Stradale (con accelerazioni laterali superiori a 2g). La calibrazione del sistema è stata accuratamente preparata per non lasciare spazio ad interventi “intrusivi”, garantendo così il massimo piacere della guida sportiva, senza compromettere la sicurezza e la stabilità. L’obiettivo è quello di mantenere alta sportività al volante e prestazioni al limite.

Bosch ha fornito per il motore molti sensori, la centralina motore ECU e il sistema di iniezione diretta. L’efficace sistema di iniezione diretta in combinazione con le più avanzate strategie di controllo motore implementate in centralina, hanno permesso di raggiungere ottimi risultati, in ogni regime del motore. L’obiettivo anche qui è stato quello di trasferire l’affidabilità della tecnologia unendola alle prestazioni delle migliori vetture sportive.