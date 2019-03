Days of Joy Scrambler Ducati: al via la quarta edizione con tante novità

Tornano per la quarta edizione i Days of Joy, gli appuntamenti per chi vuole esplorare il mondo Scrambler Ducati tra corsi di guida, attività outdoor e puro relax. Novità 2019 sono le Scrambler Experience in Romagna e in Toscana, due itinerari per godersi strade affascinanti, sapori tipici delle colline italiane e tanto divertimento.



Si parte sabato 6 aprile da Cesenatico con la Scrambler Experience Romagna. Tour di una giornata, su asfalto o strade bianche, che permette di apprezzare la nuova gamma Scrambler ® . Il checkpoint sulle colline dell’Appennino Tosco-Romagnolo a metà giornata permette di gustare la cucina locale in un ambiente rilassato in stile Land of Joy mentre, al rientro, il gran finale con arrivo in spiaggia e BBQ Beach serale in riva al mare di Cesenatico.



Due giorni di guida, il weekend del 6 e 7 luglio , su e giù per le colline senesi caratterizzano invece la Scrambler Experience Toscana. Oltre 200 km il primo giorno e più di 150 km il secondo, per un’esperienza a 360° on e off road. Un piacere da gustare alla Fattoria Pieve a Salti (Siena) insieme ai sapori dei prodotti tipici e all’atmosfera rilassata che contraddistingue tutti gli eventi della Land of Joy. Questo appuntamento è realizzato in collaborazione con il comitato organizzativo dell’Eroica ® , storica gara ciclistica, sulle cui strade è sviluppato parte del percorso.





Divertimento e didattica si fondono nei corsi di guida proposti al Vairano Country House, nelle campagne pavesi a due passi da Milano, il 2 giugno e l’8 settembre. La Flat Track School, per imparare a derapare su ovali sterrati in sicurezza, la Scuola Off Road in sella alla Desert Sled per affrontare l’Off Road Track, la Scrambler Basic Riding School dedicata a tutti gli aspiranti motociclisti per imparare ad andare in moto in attesa di prendere la patente.



Relax e divertimento in mezzo al verde sono l’altro punto di forza dei Days of Joy, ovvero un BBQ all’aperto in stile americano, chill area con musica, sdraio e ombrelloni, biliardino, l’opportunità di provare l’intera gamma Scrambler Ducati e l’immancabile Cooking Class tra fornelli e brace per seguire un’autentica lezione di barbecue con un famoso maestro di cucina.



Il coordinamento dei tour e tutti i corsi sono tenuti dagli istruttori di Due Ruote. Altra novità dei Days of Joy 2019 è la partecipazione all’evento di Pirelli, a testimonianza di quanto la sinergia di successo tra due eccellenze italiane non si limiti solamente a una collaborazione tecnica. Tutti i partecipanti riceveranno un welcome kit con gadget marchiati Scrambler Ducati. Per tutti gli approfondimenti sui costi e le modalità di iscrizione ai Days of Joy è possibile visitare la sezione dedicata del sito.