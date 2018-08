Dieci cose che non sapevi su Alex Zanardi

Il prossimo week end Alex Zanardi sarà a Misano per riprendersi la sua rivincita. Dopo aver perso le gambe durante un incidente in pista quando correva in Formula CART, con l’handbike negli anni è riuscito a vincere otto Mondiali, quattro ori e due argenti olimpici. Ora torna sul campo di battaglia con la m4 DTM, vettura fornita per l'occasione di acceleratore a cerchiello e freno da azionare con le mani.

“Il Dtm è uno dei miei sogni: la Bmw una grande squadra, una macchina formidabile, e io sono pronto. Consapevole che troverò piloti fortissimi, non certo vecchie glorie, ma giovani molto preparati, di talento. Sarà dura. Sarà tosto”. Così Alex Zanardi commentava ai microfoni del Corriere della Sera, quando mesi fa svelarono la sua vettura. Oggi rivela dettagli sulla sua nuova vita. La vita di uno sportivo ad ogni modo già vincente. Più volte.

Alex gareggerai con il numero 12. Che significa?

"Il numero 12 è un regalo simbolico al mio amico Jimmy Vasser (campione di Formula CART ndr.)"

Qual è per te la serata perfetta?

"Quella in compagnia dei miei amici. Se ci fosse una birra sarebbe addirittura migliore".

Qual è il tuo libro preferito?

"Mi piace molto scrivere. Se dovessi scegliere un libro da leggere, sarebbe senza dubbio un libro di avventure di Clive Cussler...".

Possiedi la patente nautica. Cosa ti piace dell’Oceano?

"Temo l’oceano e lo amo allo stesso tempo: mi piace vivere sull’acqua, immergermi e scrutare i panorami. Rispetto molto il mare.

Che musica ascolti?

"Non ho una canzone o un artista preferito, passo da Celine Dion a Eminem. Mi piacciono entrambi e tutto ciò che sta nel mezzo".

Quando eri bambino cosa avresti voluto fare da grande?

"Il pilota di auto. Forse ancora prima forse avrei voluto diventare un astronauta. Ma l’idea di diventare un pilota arrivò piuttosto presto".

Attraverso la tua Fondazione ‘Bimbingamba’ supporti bambini che hanno subito amputazioni e fornisci loro protesi. Perché è così importante aiutarli?

"Penso che condividere sia ciò che ci tiene in vita. Mi piace essere felice, ma lo sono molto di più se circondato da persone che sono felici. La serenità proviene anche dall'essere circondati da persone che soffrono meno, cerco di fare il possibile per creare un mondo migliore".

Qual è il paese in cui preferisci trascorrere le tue vacanze?

"L'Italia. In Italia non apprezziamo quanto dovremmo ciò che abbiamo. Se vedi l'Italia, hai visto il mondo".

Quale consiglio daresti a tuo figlio?

"Posso solo provare a dargli degli esempi, ma gli direi di continuare ad essere curioso. Quando sei curioso, cerchi l'ispirazione dagli altri, non necessariamente da persone famose... Una madre che si alza al mattino e, sebbene abbia la febbre, prepara la colazione per i suoi figli e va a lavorare perché c'è una famiglia da mantenere".

C'è qualche nuova avventura che sogni?

"Qualche nuova avventura? Non lo so... Essere il primo uomo su Marte? Qualcosa di semplice... (ride)".