Alena Seredova nuova ambassador di Dr, le prime foto

Alena Seredova sale a bordo della Dr Motors. Dopo Anna Falchi e il principe di Monaco, ora è lei la nuova ambassador del marchio. Non solo un nuovo volto per la Casa.

L'ex moglie del calciatore Gigi Buffon, oltre a impersonificare la nuova campagna pubblicitaria presto in circolazione con video e immagini, probabilmente vuole simboleggiare il trait d'union vincente di Alena: ragazza straniera, naturalizzata italiana e diventata show girl di successo.

Fondata nel 2006 a Macchia d’Isernia in Molise, la DR Automobiles infatti è di proprietà dell’imprenditore Massimo Di Risio, da anni attiva nella produzione e commercializzazione di auto (low cost) ottenute dall’assemblaggio di componenti di origine cinese. In concessionaria, oggi si trovano modelli come l'ecologica citycar DR Zero, ma anche i suv DR 3 e DR 5, secondo la domanda del mercato italiano. Certo, non rimane che chiedersi se l'ingaggio di Alena sia stato davvero proprio a basso prezzo...