DS Automobiles: 24 ore di test per provare DS 7

Tutti i DS Store e i DS Salon in Italia, dal 14 al 20 maggio, saranno aperti per offrire un'ulteriore possibilità a clienti e prospect di immergersi nel mondo di DS Automobiles e toccare con mano il savoir-faire e l'eleganza del marchio parigino. Inoltre, in questa settimana sarà possibile richiedere un Long Test Drive di 24 ore, che darà la possibilità di godere a pieno del comfort dinamico di DS 7 Crossback.

La tecnologia e l'alta qualità dei materiali presenti sul SUV di casa DS Automobiles meritano più di una tradizionale prova di pochi minuti: per tale ragione il brand ha pensato di far vivere un'intera giornata a bordo del primo modello interamente concepito dal centro stile DS. Al seguente link è possibile prenotare il Long Test Drive: http://lp-it.driveds.com/it/landing-page/DS7_CROSSBACK_TD DS 7

Crossback è commercializzato da una rete multicanale innovativa e dedicata a DS. La DS Open Week intende offrire ai clienti un'esperienza unica: gli showroom, infatti, non sono allestiti come le classiche concessionarie, ma come boutique di lusso, in cui i clienti possono prolungare un'esperienza iniziata su Internet, configurando i modelli con la realtà virtuale di DS Virtual Vision, una tecnologia che garantisce un'esperienza unica e di immersione totale nel mondo DS.