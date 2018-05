L'annuncio di DS: "I modelli del futuro esclusivamente in versione elettrificata"

Per DS, marchio francese nato a Parigi e impegnato nel Campionato di Formula E, l’E-Prix che si è svolto durante lo scorso weekend attorno al prestigioso complesso des Invalides, è stato l’occasione per mostrare la strategia di elettrificazione delle proprie vetture.

Mentre DS Automobiles ha già annunciato che la seconda generazione dei suoi modelli offrirà una versione elettrificata (ibrida o elettrica), il direttore generale Yves Bonnefont ha dichiarato che “a partire dal 2025, ogni nuova DS sarà proposta esclusivamente con una motorizzazione elettrificata. La nostra ambizione è chiara: DS sarà tra i leader mondiali delle vetture elettrificate sul suo mercato. La nostra strategia è già applicata con l’arrivo di DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 con catena di trazione ibrida benzina da 300 cavalli e la presentazione, tra qualche settimana, della prima DS 100 % elettrica. L’appuntamento è al Salone di Parigi”.

Dalla pista alla strada

DS Automobiles, marchio precursore, è impegnato nella Formula E sin dall’inizio. Sport automobilistico all’avanguardia, accoglierà nuovi marchi concorrenti per le prossime stagioni. Con DS E-TENSE FE 19, la sua monoposto di nuova generazione sviluppata dai team della divisione sportiva DS PERFORMANCE, è l’unico marchio francese a essere costruttore ufficiale FIA dalla stagione 2018/2019. La Formula E, vero e proprio ambiente di sperimentazione per DS Automobiles, ha un ruolo fondamentale nella strategia di elettrificazione dei suoi modelli: le conoscenze acquisite sulla tecnologia elettrica sono, e devono, essere utilizzate sulle vetture di serie a partire da oggi e per i prossimi anni.

DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 sarà disponibile dall’autunno 2019: 4 ruote motrici, 300 cavalli e 50 chilometri di autonomia (con il nuovo ciclo WLTP). A partire da DS 7 CROSSBACK, tutti i modelli DS saranno elettrificati. Per questo DS Automobiles sarà orgogliosa di presentare la sua prima DS 100% elettrica al Salone di Parigi 2018. Con questa strategia, a partire dal 2025, qualsiasi nuovo modello DS sarà proposto unicamente in versione elettrificata: ibrido, 100% elettrico, o entrambi.