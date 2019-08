DS X e-tense: la dream car francese immagina un futuro senza limiti

DS Automobiles si propone come marchio automobilistico d’avanguardia, che unisce raffinatezza e tecnologia, simbolo di una Francia vincente, dal savoir-faire riconosciuto nel mondo. Con una sfida originale, regala un sogno, un desiderio che lascia spazio all’immaginazione. DS X e-tense rappresenta la visione della mobilità del futuro.

La sfida avveniristica

In un settore industriale in piena trasformazione, gli uomini e le donne del team DS Automobiles si concedono la possibilità di sognare, lavorando sul mondo di domani e condividendo la passione per l’auto. La possibilità di immaginare un futuro senza limiti è all’origine della dream car DS X e-tense.

Con la passione che caratterizza il loro lavoro, hanno immaginato una visione personale del 2035, lontana dagli schemi della mobilità già conosciuti. DS X e-tense è la fantasia del lusso francese per il cliente del 2035, il risultato è un’immagine del mondo del lusso di domani, moderno e con tecnologie ancora da sviluppare, ma sempre sensoriale e ispiratore.

Una fonte di emozioni forti

Il cockpit si apre con una porta ad ala di gabbiano, in carbonio e pelle. Lo sguardo viene attratto da un’ampia seduta piramidale, che si adatta alla morfologia del conducente come il sedile avvolgente di una monoposto. La posizione molto allungata permette di abbassare il centro di gravità. Di fronte al pilota il volante, simbolo della passione per l’auto, è fatto di pelle, boiserie e metallo. I materiali assecondano le sollecitazioni durante la guida. La pelle anilina bicolore abbina il Blu Millenio al Blu Marine. Sempre presente il punto perla, caro a DS. Anche la pedaliera, emblematica tanto quanto il volante, è studiata con attenzione particolare. Questi dettagli contribuiscono alla voglia di sensazioni del pilota nel cockpit, e l’adrenalina sale già prima di mettere in moto.

Un abitacolo tutto per sé

DS X e-tense è asimmetrica. A destra l’interno è diverso. Il conducente diventa passeggero, solo o accompagnato, ed entra nell’abitacolo da una porta ad ala di farfalla. L’asimmetria consente di creare nuovi volumi, sotto una capsula in vetro trasparente. Il passeggero viene avvolto in un'atmosfera sensuale, su un'ampia seduta ad ala d'uccello, ventilata e massaggiante, con una stola di piume nella parte superiore. L’esperienza della guida autonoma si rivela eccezionale. Insieme al tatto viene sollecitato anche l’udito. La parte sonora HiFi viene diffusa direttamente dal sound bar simile a un cruscotto.

Il pavimento è in vetro trasparente, dalle proprietà fotocromatiche, per veder scorrere la strada. Materiali nobili, come pelle, boiserie e metallo catturano lo sguardo e convogliano i sensi al centro dell'abitacolo. Le tinte blu marine e rosso scuro smorzano la luce esterna. L’aria depurata e la diffusione di profumazioni contribuiscono alla raffinatezza dell’ambiente, in cui farsi guidare dal pilota presente nel cockpit o dal sistema di guida autonoma. Un sedile aggiuntivo permette di viaggiare in tre.

L’assistente personale, chiamato IRIS, si presenta sotto forma di ologramma, e controlla le funzioni del veicolo restando in contatto con il mondo esterno. All’interno dell’abitacolo, l'assenza di schermi contribuisce a rendere fluide le linee. Le superfici vetrate sostituiscono i touch screen.

Tecnologie futuristiche

Il sogno dimentica i preconcetti e porta a realizzare un’auto appassionata e appassionante. Il design la rende leggera come una piuma e silenziosa come un soffio d’aria.

La motorizzazione 100 % elettrica garantisce una reattività unica. Posta nella parte anteriore, al centro delle ruote, fornisce in movimento una potenza di 400 kW (540 cavalli). Una modalità specifica studiata per il circuito permette di passare a 1.000 kW (1.360 cavalli) e di trarre il massimo vantaggio dal collegamento al suolo concepito da DS Performance, il team tecnico impegnato nella Formula E. Il telaio in carbonio poggia su molle e barre di torsione dalle proprietà innovative. La motricità, l’aderenza e la decelerazione sono gestite da un’unità fisica e da un software, per performance ottimali su qualunque fondo.

Sognando l’auto del 2035, i team di DS Automobiles hanno creato una forma asimmetrica a tre posti, in un allestimento unico che abbina due veicoli, e permette di scegliere la propria modalità di guida. La carrozzeria è frutto di nuove tecnologie, per ricomporsi in caso di incidente; le griglie del frontale sono studiate per adattarsi alle condizioni della strada. L’intensità luminosa, che passa attraverso le fasce luminose DS LIGHT VEIL, e l’efficienza di raffreddamento soddisfano le esigenze degli occupanti, del veicolo e dell’ambiente.

