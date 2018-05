DS 3 Café Racer, anteprima esclusiva a Parigi

DS Automobiles presenta oggi un’edizione limitata: DS 3 Café Racer, ultra originale, moderna e audace, ispirata al mondo Café Racer, connubio di storia, design rétro e glamrock e tecnologie moderne, per un’esperienza di guida unica.

Sinonimo di lusso con connotazioni rock, look ispirato al classicismo con una nota di ostentata provocazione, una creazione contemporaneamente agressiva e neo-vintage, lo stile Café Racer va oltre l’ambito motociclistico per esplorare altri universi come la moda, il lifestyle, la letteratura, i magazine. Icona della moda e della sua generazione, anche DS 3 segna la sua epoca, proponendo un’interpretazione di questo reale fenomeno sociale.

Ispirata al lavoro di preparatori geniali come Shinya Kimura, al concetto di wabi sabi (raffinatezza minimal) ed eventi come Wheels and Waves, DS 3 propone un’edizione limitata e ultra personalizzata, che abbina la ricca e gloriosa storia di DS e lo spirito non convenzionale del Marchio a prestazioni e tecnologie di punta, per un’esperienza di guida unica.

DS Automobiles e BMD Design, che condividono i comuni valori di stile, autenticità e savoir-faire, hanno dato vita a DS 3 Café Racer, puro oggetto del desiderio. Lo studio BMD ha creato interamente le decorazioni dell’Edizione Limitata DS 3 Café Racer, che evoca un universo rock e vintage inedito, intriso di raffinatezza e design. I team DS Automobiles hanno perfezionato DS 3 Café Racer per concepire un veicolo unico, moderno, dalla forte personalità, lontano dagli stereotipi conosciuti.

Un universo rock e raffinato

Il principale elemento di personalizzazione è il tetto, in tinta crème Parthénon, decisamente vintage, su cui è stata applicata a mano un’opera esclusiva ed eccezionale, sottile riferimento al Marchio DS e al movimento Café Racer. I badge specifici applicati sul cofano e sulle portiere, le decorazioni sul portellone posteriore e sulla “pinna di squalo”, abbinati all’adesivo del tetto, sottolineano la raffinatezza e l’attenzione al dettaglio dedicate a questa edizione limitata.

La parte superiore delle portiere e delle fiancate, le modanature del tetto e lo spoiler posteriore sono in tinta Crema Parthénon, per valorizzare il contrasto con le 5 tinte disponibili per la carrozzeria: Nero Perla, Blu Zaffiro, Verde Zaffiro e Rosso Rubino completano la superba tinta Grigio Platinum, che rivela la forte personalità di DS 3 Café Racer. La modernità sobria, misurata ed elegante, segue i codici dello spirito Café Racer: esclusivi cerchi in lega diamantati da 17’’ BELLONE Nero Lucido, con coprimozzo in color Crema Parthénon, wings e protezioni laterali in un esclusivo colore nero goffrato e glitterato, modanatura della targa cromata, maniglie delle porte in nero lucido, retrovisori con guscio sempre in nero lucido e base nero mat, vetri posteriori oscurati.

Un ambiente moderno, dalla cura artigianale

L’immersione nell’universo Café Racer prosegue nell’abitacolo, con la plancia nella stessa tinta Crema Parthénon, decorata artigianalmente con tecnica pad printing, abbinata alla decorazione del tetto. L’attenzione al dettaglio si manifesta con discrezione, con le impunture color Crema sul volante in pelle pieno fiore e il cupolino del quadro strumenti. Il pomello del cambio in pelle, come la pedaliera e l’appoggiapiedi in alluminio, conferiscono un tocco di sportività e raffinatezza per la qualità dei materiali usati.

Café Racer significa anche modernità. DS 3 Café Racer imbarca di serie numerosi equipaggiamenti tecnologici. La climatizzazione automatica, la telecamera di retromarcia, l’accensione automatica dei fari, il tergicristallo automatico e i retrovisori esterni riscaldati contribuiscono alla sicurezza e alla serenità di guida. Il touch pad, con ampio schermo da 7’’ e navigazione connessa (in opzione) è un’interfaccia ergonomica che consente un utilizzo intuitivo in totale tranquillità. Per essere sempre connessi, DS 3 Café Racer propone la funzione Mirror Screen, che permette di usare lo smartphone in sicurezza (protocollo Apple CarPlay™ o MirrorLink®) e la DS Connect Box, con cui il conducente accede facilmente a numerosi servizi.