Ducati Custom Rumble II: selezionate le 4 migliori special su base Scrambler

La seconda edizione di “Custom Rumble”, il concorso internazionale che, ogni due anni, premia lo Scrambler ® customizzato più bello, sta arrivando alla fase conclusiva. Dopo mesi di lavoro minuzioso, artigianale e appassionato, sono quattro le moto finaliste che si contenderanno la vittoria.



Le originali proposte, realizzate da customizzatori provenienti da ogni parte del mondo, sono state votate direttamente sul sito scramblerducati.com, che ha ricevuto oltre 200.000 voti. Quattro le categorie in cui poter partecipare: “Best Dealer” riservata a tutti i concessionari ufficiali Ducati, “Best Private Customizer” per tutte le officine specializzate in customizzazione, “Best Customer” dedicata ai clienti Scrambler ® e “Rookie Rumble”, per gli appassionati under 35 che hanno personalizzato uno Scrambler ® Sixty2.



Sono tanti e diversi gli stili delle special proposte dai 132 partecipanti: spaziando da interpretazioni in stile Café Racer, a versioni Bobber, così come una versione elettrica “D-EV Project” realizzata da un preparatore tailandese.



Le quattro moto finaliste sono:

Best Dealer: “ESG Rumble 400” proposta da Ducati Poland;

Best Private Customizer: “The Batass” realizzata da Piotr, Polonia;

Best Customer: “Black Ant” costruita da Sumalpan, Tailandia;

Rookie Rumble: “Aree” firmata da Tanapol, Tailandia