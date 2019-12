Ducati: le nuove colorazioni del Diavel 1260 presentate a Milano

Dopo la presenza a EICMA 2019, il Diavel 1260 nelle nuove colorazioni Dark Stealth e Rosso Ducati, è stato presente e a disposizione di tutti gli appassionati milanesi durante un evento tenutosi al Deus Cycleworld Café di via Cavallotti, a due passi dal Duomo di Milano.

Durante la serata sono stati presentati, alla presenza dell’Amministratore Delegato Ducati Claudio Domenicali, il cortometraggio e il libro fotografico “The Way Out”. Un racconto in immagini di un viaggio anticonformista a New York fatto in sella a un Diavel 1260, i cui scatti principali hanno costituito una mostra fotografica allestita per l’occasione. Il volume, acquistabile presso la rete vendita dell’editore Skira, è stato omaggiato a tutti i presenti, i quali hanno partecipato e animato il locale, tra musica e set fotografico, facendosi immortalare accanto al Diavel 1260.

Potente e muscoloso, il Diavel 1260 unisce le prestazioni di una maxi-naked all’ergonomia di una muscle cruiser. Il suo design ricercato reinterpreta lo stile Diavel in chiave contemporanea e integra alla perfezione il motore Testastretta DVT 1262 da 159 CV, vero cuore pulsante di questa moto.