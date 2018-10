Ducati, tra le novità da presentare ad EICMA2018 anche un'esclusiva e-mtb

Domenica 4 Novembre 2018 a Milano, in occasione della Ducati World Première oltre ai nuovi modelli Ducati per la stagione 2019, verrà svelata anche la nuova Ducati e-mtb, la MIG-RR, una enduro nata dalla collaborazione con l’azienda italiana Thok Ebikes.

Le e-mountainbike permettono di affrontare salite che, senza l’ausilio del motore, non sarebbero possibili e di vivere il fuoristrada su due ruote in totale libertà con il massimo del divertimento. Sono un segmento di mercato in grande crescita, nel quale Ducati entra affidandosi all’esperienza di una Azienda specializzata, la Thok Ebikes, nata dalla passione del campione di BMX e Down Hill, Stefano Migliorini.





La Ducati MIG-RR, che verrà esposta in anteprima mondiale all’interno dello stand Ducati ad EICMA2018 (Fiera Milano Rho, 8-11 novembre), è una e-mtb di alta gamma, sviluppata dagli specialisti della Thok Ebikes che per design e grafiche si sono affidati alla D-Perf di Aldo Drudi, con il supporto del Centro Stile Ducati.



La nuova Ducati e-mtb deriva dalla fortunata serie MIG prodotta da Thok, ma si avvale di alcune soluzioni tecniche esclusive, come il diametro delle ruote e l'escursione delle sospensioni differenziati - 29" per 170mm all'anteriore e 27,5" per 160mm al posteriore - che la rendono una vera e propria “enduro” in grado di soddisfare le esigenze dei rider più esperti.



Dotata di componenti di alto livello, come sospensioni FOX Factory Kashima, manubrio Renthal in carbonio, cerchi Mavic, freni Shimano Saint a 4 pistoncini e trasmissione Shimano XT ad 11 velocità, la MIG-RR è equipaggiata con un motore Shimano Steps E8000, con una potenza di 250Watt e una coppia di 70Nm, alimentato da una batteria da 504Wh.

Il posizionamento della batteria al di sotto del tubo obliquo garantisce un baricentro particolarmente basso che, unito a una geometria del telaio e alle sospensioni specifiche per e-mtb, rende la Ducati MIG-RR molto maneggevole e reattiva anche sui “single track” più accidentati.

La Ducati MIG-RR verrà distribuita in tutta Europa attraverso la rete dei concessionari Ducati e sarà disponibile a partire dalla primavera 2019. Da gennaio 2019 sarà possibile ordinarla anche online sul sito www.ducati.com.