Il giro del mondo in Ducati: una mostra per celebrare l'impresa di Tartarini e Monetti

Ducati ha inaugurato all’interno del proprio Museo a Borgo Panigale, “Road Map Il leggendario giro del mondo di Tartarini e Monetti”, una mostra temporanea dedicata a Leopoldo Tartarini e Giorgio Monetti con l’esposizione delle due moto originali con cui fecero il giro del mondo nel 1957-1958.

Il 7 ottobre, in contemporanea con l’apertura della mostra, è uscito anche lo speciale cofanetto “ROAD MAP Il leggendario giro del mondo di Tartarini e Monetti” con testi e immagini di questa epica avventura motociclistica. Edito da LullaBit, nel libro si racconta il grande viaggio in sella alle due Ducati 175 dei protagonisti, attraverso le immagini inedite e le lettere che i due viaggiatori hanno scambiato in quei mesi con la Casa madre e la famiglia. Completa il cofanetto anche un DVD, contenente il documentario “1 Mappa per 2” e le immagini delle pellicole in 16 mm originali. I filmati sono stati recuperati, restaurati e digitalizzati da Home Movies - Archivio Nazionale del Film di Famiglia per la casa di produzione POPCult, con il contributo di Fondazione Ducati.

Un'impresa incredibile per l'epoca

Giorgio Monetti, ospite d’onore alla presentazione e alla proiezione, sarà protagonista e testimone di questa eccezionale avventura. Un’impresa incredibile quella di Monetti e Tartarini, soprattutto se si pensa alla modalità del viaggiare, ai supporti logistici e tecnologici disponibili oggi che non erano disponibili allora. Dall’Europa al medio ed estremo Oriente, dagli sterminati deserti australiani alla Nuova Zelanda, dalle foreste dell’Amazzonia alle vette delle Ande e all’Africa Sahariana, Tartarini e Monetti hanno aiutato Ducati a promuovere il marchio e a costruire una rete di concessionari nelle nazioni dove la casa di Borgo Panigale non era ancora conosciuta. La mostra con le moto originali sarà visitabile nel Museo Ducati fino al 7 gennaio 2019.

Come visitare la mostra

La partecipazione all’evento è libera e gratuita per il pubblico, previa prenotazione alla mail popcultdocs@gmail.com o chiamando al numero 333 774 6283. A seguire è possibile accedere al Museo Ducati con una tariffa ridotta. Per informazioni sulle tariffe e gli orari del Museo è possibile consultare: http://www.ducati. it/museo_ducati