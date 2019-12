Ducati Memorabilia: i pezzi originali delle moto da corsa diventano oggetti da collezione

Collezionare parti originali delle moto che partecipano ai campionati MotoGP e SBK è un sogno per ogni appassionato Ducatista, un sogno che, finalmente, può diventare realtà.

A partire da dicembre 2019 è attivo il progetto Memorabilia Ducati, che offre la possibilità a tutti i tifosi della Casa di Borgo Panigale di acquistare pezzi autentici e certificati delle moto utilizzate negli ultimi anni dai piloti dei Team Ducati Corse. Bielle, alberi motore, alberi a camme e pistoni delle “rosse” ufficiali rappresentano le parti motore disponibili in questo primo lotto di componenti proposti, tutti certificati personalmente da Claudio Domenicali e Gigi Dall’Igna, con tanto di descrizione tecnica e riferimento al pilota e alla stagione iridata in cui ha gareggiato, ulteriore garanzia di unicità e originalità.

I Memorabilia possono essere acquistati al Ducati Store di Borgo Panigale, presso i concessionari Ducati e, a partire dal 2020, anche online su www.ducati.com. Ogni pezzo verrà consegnato, protetto e impreziosito da una teca di plexiglass, oltre ad essere corredato dal certificato di autenticità. La disponibilità dei pezzi è limitata, un’occasione assolutamente imperdibile per gli appassionati Ducatisti e non solo, già in…corsa per i preziosissimi cimeli desmodromici.