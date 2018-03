Ducati al Salone di Ginevra con la Scrambler 1100

Ducati è presente al "Salone Internazionale dell'auto 2018" con una delle proposte piu' interessanti e attese della nuova gamma. La Casa motociclistica di Borgo Panigale espone, tra le tante novità auto presentate per questo importante appuntamento, lo Scrambler 1100 Special, che completa e allarga la gamma con una proposta destinata ad incrementare la già grande community di "scrambleristi" Ducati.

In bella mostra all'interno dello stand Audi, la moto conferma l'attenzione e le sinergie che caratterizzano la presenza Ducati all'interno del Gruppo Volkswagen. Svelato in anteprima ad EICMA 2017, lo Scrambler 1100 aggiunge una dimensione inedita alla Land of Joy, fatta di tecnologia, prestazioni, altissima qualità delle finiture e dimensioni e comfort maggiori.

Il nuovo motore da 1079 cm3 ha una coppia generosa disponibile sin dai bassi regimi, vero punto di forza di questa moto, mentre la ciclistica è agilissima come da tradizione Scrambler. In questo modello anche l'elettronica è stata evoluta nella tradizione Ducati a supporto della facilità di guida, garantendo il massimo in termini di sicurezza attiva con l'utilizzo dell'ABS Cornering e del Traction Control. Disponibile in tre versioni, Scrambler 1100, Scrambler« 1100 Special e Scrambler 1100 Sport, questa nuova moto della Land of Joy è pronta a soddisfare le esigenze dei motociclisti piu' esperti. A partire da metà marzo Scrambler 1100 sarà presente nei concessionari europei.