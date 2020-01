Ducati, da gennaio a marzo torna il Service Warm Up per tutti i Ducatisti

Dall'8 gennaio fino all'8 marzo 2020 Ducati attiva, presso la rete di Concessionari, Service e Point Ducati aderenti all'iniziativa, il Service Warm Up. Si tratta di un’iniziativa, destinata a tutti i possessori di moto Ducati immatricolate dal 1° gennaio 2007, per effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria usufruendo di un bonus del 20% su olio Ducati by Shell e ricambi originali.

Inoltre, per chiunque aderirà all'iniziativa e non ne fosse provvisto, è incluso un anno di assistenza stradale ACI-Global, per poter viaggiare con ulteriore tranquillità in tutta Europa in sella alla propria Ducati.



Con il Ducati Service Warm Up, si potrà usufruire anche di un controllo dello stato di usura dei propri pneumatici e farsi consigliare il battistrada Pirelli più adatto alla propria moto.



La campagna è promossa con il supporto della rete di assistenza Ducati attraverso i Service e i Point aderenti ed è soggetta a quantità limitata per quanto riguarda l’attivazione dell’assistenza stradale. Molti i ricambi originali Ducati su cui sarà possibile godere del vantaggio previsto: