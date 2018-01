Ducati: fino al 20% di sconto sulla manutenzione grazie a "Service Warm Up"

Il 9 gennaio è partita la nuova campagna Ducati Service Warm Up, riservata a tutti i possessori di moto Ducati immatricolate dal 1° gennaio 2005. Il servizio prevede interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria col 20% di sconto su numerosi ricambi Ducati. Attivo fino al prossimo 9 marzo 2018, il Service Warm Up è disponibile in tutti i Concessionari, Service e Point Ducati che aderiscono all’iniziativa.

Nell’iniziativa sono compresi:

Manutenzione ordinaria: cambio di filtro olio, filtro aria, candele, cinghie di distribuzione, olio forcella, olio freni.

Manutenzione straordinaria: cambio pastiglie freno, dischi freno, kit trasmissione finale, paraoli forcella, serie dischi frizione.

Con l’adesione al Service Warm Up i possessori di moto Ducati possono anche usufruire, qualora ne fossero sprovvisti, di un anno di assistenza stradale ACI-Global (soggetta a quantità limitata) per poter viaggiare in Europa in tutta tranquillità. Per il 2018 Ducati ha in serbo tante novità, sia per chi è Ducatista da sempre sia per chi entra per la prima volta nel mondo delle Rosse di Borgo Panigale.