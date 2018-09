Ducato protagonista dello stand Fiat Professional al Salone del Camper di Parma

E' in programma fino al 16 settembre a Parma il Salone del Camper 2018, la manifestazione di riferimento in Italia, dedicata al mondo dei Veicoli Ricreazionali e del turismo en plein air, un settore in continua crescita che coinvolge tutti i mercati.

Riflettori puntati sul best-seller Ducato di Fiat Professional, la base camper ideale per tutti gli appassionati e leader indiscusso: oggi tre camper su quattro venduti in Europa sono realizzati su base Ducato. Negli ultimi 10 anni 500.000 famiglie hanno scelto un camper su base Ducato e da 11 anni è riconosciuta come la "Migliore base per i camper".

Sullo stand Fiat Professional quattro basi camper Ducato - due cabinati e due motrici accoppiate - in rappresentanza delle innumerevoli soluzioni che il modello consente. Ducato è "Leader in freedom", come dimostra anche la sua vasta gamma di servizi, sviluppati insieme a Mopar, che consentono di vivere in assoluta tranquillità il turismo en plein air. Nasce la nuova identità e il nuovo logo di "Fiat Professional for Recreational Vehicles" che Fiat Professional dedica al settore dei veicoli ricreazionali.