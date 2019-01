Ducato trionfa come "Miglior base per i camper dell'anno" 2019

Per Ducato, veicolo di punta della gamma Fiat Professional, continua ininterrotta la lunga serie di premi internazionali: per la dodicesima volta consecutiva ha conquistato il titolo di "Miglior base per i camper 2019", superando concorrenti altrettanto blasonati.

Tale riconoscimento viene assegnato dai lettori di "Promobil", rivista tedesca specializzata che da oltre 25 anni rappresenta un importante riferimento delle tendenze nel settore dei camper. Il premio conferma la fiducia accordata dai clienti al modello Ducato quale base ideale per il tempo libero, affermandosi ovunque come uno straordinario successo italiano. Del resto, è l'unica base nata espressamente per diventare camper, in un settore in continua crescita: infatti anche nel 2018 le immatricolazioni hanno fatto registrare un incremento rispetto all'anno precedente di oltre il 10%, a dimostrazione del fatto che il camper è sempre più un "lifestyle enabler", non un semplice veicolo da vacanza, ma uno strumento di libertà per andare dove si vuole, quando si vuole.

Venduto in più di 80 paesi al mondo

Ducato na­­­­sce nello Stabilimento Sevel in Val di Sangro, il più grande stabilimento di veicoli commerciali leggeri d'Europa. Lo stabilimento Sevel è silver level nel World Class Manufacturing, metodologia che persegue l'eccellenza e copre un'area di oltre 1.200.000 metri quadri. Nel 2018 Sevel ha prodotto oltre 297.000 veicoli, stabilendo - per il quarto anno consecutivo - il record assoluto dei volumi e +46% negli ultimi 6 anni. Dal 1981 ad oggi, con più di 37 anni di esperienza, le sue caratteristiche vincenti si sono ulteriormente affinate sino a rendere Ducato un autentico trendsetter prodotto in oltre 13.000 varianti e venduto in più di 80 Paesi nel mondo. Un modello globale ed il punto di riferimento della categoria. Inoltre, la base camper Ducato di Fiat Professional è stata progettata e sviluppata insieme ai più importanti produttori europei di camper, per proporre le migliori soluzioni integrate tra base e cellula abitativa.

Scelto da oltre mezzo milione di famiglie

L'attuale generazione di Ducato, la sesta, vanta la portata più elevata del settore. Il telaio, poi, è eccezionalmente bilanciato e le sospensioni specifiche per i camper assicurano un comportamento dinamico sicuro e affidabile in tutte le condizioni stradali. Numerosi i dispositivi di sicurezza attiva e passiva che permettono di viaggiare in tutta tranquillità, anche quando a bordo c'è la propria famiglia, senza rinunciare mai al comfort. Oggi tre camper su quattro venduti in Europa sono realizzati su base Ducato e negli ultimi 10 anni 500.000 famiglie hanno scelto un camper su base Ducato: una leadership che è specchio della capacità del best seller di Fiat Professional di guidare l'evoluzione del prodotto-camper anticipando le esigenze degli utilizzatori, sin dal suo esordio. La base camper Ducato si è sempre evoluta a partire da un lavoro di sviluppo congiunto con i più importanti produttori di camper europei, proponendo loro, di volta in volta, telai speciali, più bassi e leggeri, una carreggiata allargata, una cabina con tetto tagliato e rinforzato, una forma squadrata studiata per essere sfruttata nel modo più ampio e, in generale, un'ottimale proporzione di volumi e un favorevolissimo rapporto tra ingombri meccanici e spazio fruibile

Customer care dedicato e assistenza stradale

Negli anni Ducato base camper è avanzato continuamente sul terreno del prodotto e anche nello sviluppo di servizi che ruotano intorno a chi viaggia in camper. La capacità di ascolto del cliente - che inizia presso il Customer Care e prosegue nelle officine di Fiat Professional - consente infatti di rispondere non solo in maniera puntuale alle esigenze attuali, ma anche di anticipare quelle future. Chiunque acquista un camper non acquista solo un veicolo, ma una vacanza. Per questo motivo, il concetto di servizio non si limita all'assistenza sul prodotto, ma si estende all'assistenza ai clienti in vacanza attraverso una vicinanza costante. Nello specifico, una rete dedicata e capillare, distribuita lungo le rotte più seguite dai camperisti; un Customer Care Center in cui ogni camperista trova competenza e preparazione sul mondo dei camper; un'assistenza stradale pronta a intervenire in tutto il continente europeo e non solo. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il camperista può chiamare il Customer Care dedicato e parlare nella sua lingua con uno dei venti "Brand Ambassadors Fiat Camper". L'Ambassador ha per missione la risoluzione del problema del cliente il più rapidamente possibile, interfacciandosi e coordinando i dipartimenti aziendali coinvolti, e assicurando sempre al cliente un dialogo all'insegna della comprensione e della competenza. Proprio per questo i componenti del team dedicato sono costantemente formati e aggiornati nel corso dell'anno e sono presenti alle più importanti fiere europee del settore, per conoscere sempre meglio e sempre più da vicino il mondo dei camper.



Questa gamma completa di servizi tutti ritagliati sulle esigenze del cliente camper, include anche l'irrinunciabile estensione di garanzia internazionale "Maximum Care Camper" - che prevede la copertura su tutti i componenti meccanici ed elettrici del Ducato, con diverse opzioni di durata. E chi viaggia su un Camper su base Ducato ha la sicurezza di avere a disposizione oltre 6.500 punti di assistenza Fiat Professional, attrezzati per la manutenzione e la riparazione della base Ducato, di cui oltre 1.800 punti Fiat Camper Assistance dedicati.