EICMA 2018: mai più morti con le moto

Anche ad Eicma 2018 si sta diffondendo la visione di una mobilità senza stress e senza incidenti. Ecco le novità da Bosch sui sistemi di assistenza basati su radar, che sulle moto potrebbero evitare un incidente su sette, vigilando e reagendo con maggiore prontezza rispetto al viaggiatore.

Bosch: tutti i prossimi sistemi di sicurezza

Pronti al debutto l'ACC (Adaptive Cruise Control) che permette di mantenere un’adeguata distanza fra i veicoli e regola la velocità in base al flusso del traffico; il Forward Collision Warning, sistema di allarme visivo e sonoro anti collisione; il blind Spot Detection che copre l’intero campo visivo intorno alla moto per aiutare i motociclisti a cambiare corsia: qui il radar funge da occhio elettronico per il punto cieco, rilevando e allertando il pilota con un segnale visivo sullo specchietto.

Più sicurezza anche per l'E-bike

Infine Bosch, che dichiara disponibili in commercio questi sistemi su Ktm e Ducati dal 2020, realizza una versione più piccola e leggera dell'ABS per le eBike. Un numero sempre crescente di Paesi nel mondo, infatti - Unione Europea, Giappone, Taiwan e Brasile - lo sta rendendo obbligatorio per le due ruote. Quasi un quarto degli incidenti che coinvolgono le biciclette elettriche potrebbe essere evitato con l'uso di questo sistema, bloccando la ruota posteriore ed evitando il ribaltamento del mezzo.