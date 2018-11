Eicma 2018: tutto sul salone italiano delle moto

1200 marchi provenienti da ben 42 Paesi, sono pronti a raccontarcene delle belle. Il mercato delle due ruote sale rispetto allo scorso anno e così il comparto: 50 brand sono rimasti a bocca asciutta, senza uno spazio per esporre nonostante la nuova formula di Eicma si estenderà per tutta Milano, oltre che in Fiera a Rho.

Notizie utili per l’ingresso

I biglietti interi si possono comprare online (da 23 a19 euro). I ridotti acqusitabili in cassa costano 12 euro, come anche l’ingresso serale del venerdì. Il 9 novembre, invece, l'ingresso è gratis per tutte le donne.

Le novità di Eicma 2018

Triumph presenterà sia una motocicletta inedita sia la Scrambler 1200. Yamaha svelerà l'inedita Ténéré 700. Inoltre, BMW svelerà la famiglia R aggiornata con il nuovo boxer a fasatura variabile già visto sulle R1250GS e RT. Kawasaki la Ninja 636 al debutto europeo oltre alla piccola Z400, il restyling delle crossover Versys. Benelli porterà la versione definitiva della naked BN 752 S, KTM esordirà con la versione definitiva della 790 Adventure; Ducati probabilmente presenterà la nuova generazione della Hypermotard e la Panigale V4R omologabile per il mondiale Superbike. Potremmo inoltre sperare, sullo stand Husqvarna, per la versione ultima del concept Svartpilen 701 Infine sullo stand Harley-Davidson vedremo sia la nuova FXDR 114 sia l'elettrica Livewire ancora inedita in Europa. Da Kymco lo scooter People S 300. Da Moto Guzzi la nuovissima V85TT .

Non solo “salone”

A fare da protagonista l'area esterna MotoLive dove ci saranno competizioni, show e musica. Non mancheranno le start-up e l’area dedicata alle e-bike, raddoppiata quest’anno. Non mancherà infine il Temporary Bikers Shop: per acquistare a prezzi scontati, abbigliamento, caschi e accessori. Una scusa in più per non perdere il salone italiano più importante dell’anno, aperto dalle 9,30 alle 18,30, tranne il venerdì, dove la chiusura scala alle 22,00.