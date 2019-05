EICMA FOR KIDS: grande successo a Milano per la prima delle 8 tappe

È stata la piazza coperta più grande d'Europa a fare da cornice alla prima tappa di EICMA FOR KIDS, il progetto promosso dall'Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo in collaborazione con Regione Lombardia e con il sostegno della Federazione Motociclistica Italiana per raccontare ai bambini dai 4 agli 11 anni il mondo delle moto e delle biciclette.

Con un grande successo di partecipazione, all'ombra di Palazzo Lombardia a Milano, si è svolto il primo appuntamento del viaggio in otto tappe che offre ai più giovani un'esperienza divertente, sicura ed educativa di avviamento alle due ruote. Un'occasione unica per far rivivere sul territorio lo spirito EICMA, l'evento espositivo più importante al mondo per l'industria di riferimento, e promuovere una cultura d'utilizzo responsabile.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

I giovani partecipanti, dopo aver indossato caschi e protezioni, hanno infatti potuto effettuare prove gratuite e apprendere i fondamentali dell'educazione stradale nei percorsi creati grazie al supporto del Club Motofalchi della Polizia Locale Milano. Durante la tappa meneghina sono inoltre andate in scena spettacoli di intrattenimento, animazione, mimo e performance di giocoleria a cura dell'artista Edoardo Mirabella e le esibizioni di trial acrobatico dello Show Action Group.

Allegati