EuroApe 2018: a Salsomaggiore la festa per i 70 anni del celebre tre ruote

Ape festeggia settanta anni di successi e di simpatia. Nessun veicolo commerciale può vantare una storia come quella di Ape, un mezzo conosciuto in tutto il mondo grazie a una versatilità senza pari, tre ruote che sono sempre rimaste al passo con i tempi muovendo l’Italia che lavora.

Prodotto già nel 1947, a pochi mesi dal debutto di Vespa, Ape raggiunge la sua piena commercializzazione nel 1948 e oggi, settanta anni dopo e grazie alla produzione negli stabilimenti Piaggio di Pontedera e di Baramati in India, conosce grande diffusione a livello internazionale, sia nei Paesi europei sia nei mercati emergenti dell'Asia.

Per tre giorni, da venerdì 21 a domenica 23 settembre, Salsomaggiore sarà teatro del raduno EuroApe 2018 che chiama a raccolta un simpatico e colorato “sciame” da tutta Europa per festeggiare e per tenere a battesimo il nuovo Ape 50 Euro 4 e la speciale versionein edizione limitata Ape Calessino 70°.

Organizzata da Ape Club d’Italia in collaborazione con Piaggio Veicoli Commerciali, e con il patrocinio della città di Salsomaggiore Terme, la manifestazione avrà il suo cuore pulsante nell’Ape Village e nell’Ape Club Lounge (aperti dal mattino di sabato 22), coinvolgendo i fan di Ape, appassionati e curiosi con un ricco programma di attività che abbraccerà tutto il weekend.

In linea con i valori di Ape, simbolo di operosità, amicizia e vita all’aria aperta, EuroApe 2018 accoglierà gli “Ape ronzanti”, la pittoresca carovana dei simpatici tre ruote che raggiungeranno Salsomaggiore proprio nella giornata di apertura della manifestazione, e gli equipaggi partecipanti al tour solidale “Apeggiando per l’Italia”, un viaggio on the road per la Penisola che terminerà proprio a EuroApe. Per tutto il fine settimana dall’Ape Village partiranno inoltre le numerose e suggestive escursioni e visite guidate in programma alla scoperta del territorio circostante.

Vere protagoniste di Euroape 2018 saranno Ape 50 Euro 4 e Ape Calessino 70°, che fanno il loro esordio proprio in occasione di questa festa:

Ape 50, presente con successo sulle strade sin dal 1969, è il veicolo commerciale più compatto al mondo e guidabile con il solo “patentino” dai 14 anni. Ora si rinnova introducendo un’innovativa motorizzazione 50 cc a 2 tempi a iniezione elettronica - capace di rispettare le stringenti normative Euro 4 sulle emissioni senza sacrificare le prestazioni - e aggiornamenti tecnici ed estetici che esaltano la sua naturale praticità e versatilità.

Ape Calessino 70° è una versione speciale in edizione limitata in soli 70 esemplari numerati di Ape Calessino - conosciuto in tutto il mondo per il suo inconfondibile stile glamour - realizzata per celebrare il settantesimo compleanno di Ape. La tinta dedicata neptune blue e preziosi dettagli impreziosiscono questa elegante versione, omaggio alla storia di un veicolo dalla personalità unica, perfetta sintesi tra modernità e tradizione tipicamente italiana.

Ad arricchire l’esperienza di EuroApe, presenti con il proprio stand durante la manifestazione, prestigiosi partner con i quali Piaggio ha sviluppato interessanti progetti che consentono agli amanti di Ape di scoprire in modo rinnovato l’heritage e gli originali risvolti lifestyle di questa simpatica icona di italianità: Depot, che animerà la giornata di sabato con un temporary barber shop dove i partecipanti potranno provare la linea di prodotti specifici per la cura maschile ispirata ad Ape, Deus Ex Machina con Ape The Ganzo, lo speciale veicolo customizzato partner di Deus CycleWine, un evento itinerante dedicato agli amanti delle biciclette vintage e delle eccellenze enologiche, e Giorgio Nada Editore, con il nuovo libro che ripercorre la storia del mitico tre ruote.