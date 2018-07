Bosch scende in pista con gli ingegneri di domani

Bosch anche quest’anno è presente alla XIV edizione di Formula SAE Italy, Formula Electric Italy & Formula Driverless. La competizione automobilistica, organizzata da Anfia e aperta alle facoltà di Ingegneria delle Università di tutto il mondo, si svolgerà dall’11 al 15 luglio presso l’Autodromo “Riccardo Paletti” di Varano de’ Melegari (PR).

Alla cerimonia d’apertura, mercoledì 11 luglio, sarà presente il pilota Gian Maria Gabbiani, testimonial del progetto Bosch “Allenarsi per il Futuro”, dedicato alla formazione, all’orientamento e all’alternanza scuola-lavoro dei giovani. Gabbiani, attraverso la metafora dello sport, racconterà ai ragazzi che con la volontà e l’impegno si possono raggiungere importanti risultati, nella vita così come nel mondo del lavoro.

L’Autodromo parmense ospiterà 87 team (67 europei, di cui 14 italiani in rappresentanza di 13 atenei) provenienti da 26 Paesi, per un totale di circa 2.600 studenti. I futuri ingegneri, impegnati nella progettazione e realizzazione di prototipi monoposto da competizione, secondo il regolamento del SAE International, si sfideranno in due tipologie di prove: quelle statiche (Design, Business e Cost), per vagliare le conoscenze tecniche di ciascun team, e quelle dinamiche (Acceleration, Skid Pad, Autocross, Endurance), per mettere alla prova, su pista, i prototipi realizzati. Nella giuria che valuterà i progetti nel corso delle prove statiche, saranno presenti sette ingegneri Bosch: uno per il Design event, due per la Business presentation e quattro per il Cost event.

I team sono suddivisi in quattro categorie: Classe 1C (vetture a combustione interna), Classe 1E (vetture a trazione elettrica), Classe 3 (categoria dedicata unicamente alla valutazione progettuale, senza presentazione di prototipi) e Classe Driverless (guida autonoma), la vera novità di quest’anno.

La manifestazione rappresenta per gli studenti un’importante opportunità per testare le proprie capacità, mettendosi alla prova davanti a specialisti del settore, ma anche per muovere i primi passi nel mondo del lavoro. I referenti del servizio risorse umane di Bosch Italia saranno presenti con un corner dedicato, attenti a individuare gli studenti più talentuosi. Il contatto fra azienda e giovani è da sempre al centro delle attività di selezione di Bosch. Ai ragazzi dunque, il compito di dimostrare il proprio valore aggiunto in termini di visione, motivazione, determinazione e capacità pratica, unendo la passione per la tecnologia e i motori con le qualità necessarie per avvicinarsi concretamente al mondo del lavoro.