FCA fissa l'obiettivo: "Auto a guida totalmente autonoma entro il 2023"

Rendere disponibili al pubblico auto a guida completamente autonoma entro il 2023. E' questo il traguardo annunciato dal Gruppo FCA in occasione del Capital Markets Day svoltosi oggi a Balocco (VC). "Ambiamo ad essere i primi a offrire tutto questa tecnologia al mercato retail" ha affermato Herald Wester, Chief Technical Officer di FCA.

Nella giornata in cui il brand italo-americano ha presentato ad analisti ed investitori istituzionali il business plan del gruppo per il 2018-2022, è confermato l'orientamento agli investimenti sui veicoli in grado di fare a meno dell'intervento del guidatore. Una tecnologia che è ancora da perfezionare come dimostrano le recenti notizie di cronaca provenienti dagli USA, in particolare un incidente mortale occorso a un autista di Uber al volante di un'auto a guida autonoma, e più recentemente di una Tesla che ha travolto un'auto della polizia ferma in sosta.

In questo percorso in cui FCA non sarà sola ma in cui si avvarrà di partnership e condivisione di risorse e dati con gruppi del calibro di Waymo, BMW e Aptiv. L'azienda guidata da Sergio Marchionne e presieduta da John Elkan conta di immettere sul mercato vetture di livello 2 e 3 di autonomia alla guida tra il 2019 e 2021. Mentre per lo sviluppo del livello 4 bisognerà attendere il 2023.