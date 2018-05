FCA-Sisal: accordo per la fornitura della nuova flotta aziendale

Il Gruppo Sisal, impresa italiana con oltre 70 anni di storia, ha siglato un accordo quadro con il Gruppo FCA per rinnovare l'intera flotta aziendale. La collaborazione tra due icone dell'imprenditorialità italiana mette in risalto sia valori condivisi, quali tradizione e innovazione, sia il continuo impegno di FCA nella ricerca e sviluppo delle migliori soluzioni dedicate alle flotte e ai clienti business.

In particolare, tra il 2018 e il 2020 il parco auto Sisal sarà protagonista di un'importante evoluzione: già pioniere nella modalità di noleggio auto a lungo termine per i propri dipendenti, in circa 3 anni, vedrà le 280 vetture di cui si compone rinnovarsi con le versatili auto Fiat, le prestazionali vetture Alfa Romeo e gli inarrestabili SUV Jeep. Ciascun modello FCA abbina lo stile più accattivante con una lunga serie di tecnologie intuitive per offrire maggiore comfort, connettività e protezione ai passeggeri. Da questo connubio nascono vetture belle, comode e sicure, alle quali aggiungere una moltitudine di servizi esclusivi per soddisfare le più diverse esigenze in tema di mobilità aziendale.

Infine, l'accordo prevede anche l'opportunità di organizzare iniziative corporate con l'intento di estendere le convenzioni aziendali offerte a tutti i dipendenti, ed effettuare test drive con il supporto di esperti piloti-collaudatori del gruppo FCA.