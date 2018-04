Ferrari 308 GTS all'asta per un milione: apparteneva a Gilles Villeneuve

Vale 80 mila euro circa, ma all'asta questa 308 GTS, regalata da Enzo Ferrari a Gilles Villeneuve negli anni d'oro, si stima possa raggiungere dieci volte tanto la sua quotazione. Per l'appunto quest'auto veniva utilizata dal pilota per gli spostamenti quotidiani: Principato di Monaco-Maranello. Un benefit aziendale niente male...

308 GTS all'asta

Oggi custodita nel museo Ferrari, è stata fotografata per entrare ufficialmente nell'asta da RM Sotheby's il 12 maggio. Gilles fino alla fine dei suoi giorni la mantenne gelosamente in garage. Poi passò di mano, finendo in una collezione privata in Danimarca: rimase conservata così com'era. Con la macchina viene venduta anche una collezione di foto inedite del pilota con la vettura, nonchè i documenti firmati e i depliant originali dell'epoca.

Le condizioni dell'auto

La rossa con 38.000 km sul contachilometri è in ottime condizioni, nonostante, sia noto ai più, il temperamento al volante del vecchio proprietario. È passato alla storia il percorso casa-ufficio, (Montecarlo-Maranello: 432 km di distanza-) in 2 ore e 25 minuti. Ma oltre ai suoi record personali anche le numerose peripezie fatte sempre a bordo.

Con questa macchina - racconta Mauro Forghieri a Repubblica - una volta stavamo per rimanere a secco, senza benzina. Gilles guidava sempre come un pazzo: in autostrada 'bucammo' una stazione di servizio, passandoci davanti a tutta velocità. Feci notare la cosa a Villeneuve che non fece una piega, mandò in testa coda la 308, prese un pezzo di autostrada contromano e tornò indietro".

Prezzo ad oggi: 1 milione

Vale un milione di euro sedersi sul sedile di questa leggenda? L'11 maggio lo sapremo. Ma ci sorprenderebbe comunque il caso in cui i papabili acquirenti fossero più di uno. Nel mondo delle corse i soldi contano poco, non ci sono regole: da sempre protagoniste sono fortune e sfortune, con annessi amuleti del caso. Gilles Villeneuve, ad esempio, (nato nel Quebec nel 1950) arrivò in F1 dal nulla: si fece le ossa con le corse in motoslitta e debuttò con pochissima esperienza agonistica. Lo scelse Enzo Ferrari per il suo stile irruento ma nel contenpo in grado di spettacolari sorpassi. Corse il primo GP nel 1977 con la 312T2 di Lauda proprio perchè lui gli lasciò le ultime tappe laureandosi campione del mondo. La sua carriera venne però interrotta nelle prove del Gp del Belgio, a Zolder, nel 1982 con un’incredibile incidente.

