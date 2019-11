Ferrari: la 488 Pista Spider e la F8 Tributo premiate agli sport auto Award 2019

Le Ferrari 488 Pista Spider e F8 Tributo hanno ottenuto due prestigiosi premi nell'ambito degli sport auto Award 2019, assegnati dai lettori dell'omonima rivista tedesca leader di settore.

Durante la cerimonia di premiazione svoltasi a Stoccarda sono stati svelati i nomi dei vincitori delle 28 categorie in cui è articolato il premio. La 488 Pista Spider ha prevalso nella categoria dedicata alle cabrio di importazione dal costo superiore a 150.000 €, mentre la F8 Tributo ha ottenuto il primo premio riservato alle coupé di importazione dal prezzo maggiore di 150.000 €.

La Ferrari 488 Pista Spider è la cabrio più prestazionale della storia del Cavallino Rampante, potendo vantare uno straordinario rapporto peso/potenza pari a 1,92 kg/cv. La vettura beneficia del più elevato transfer tecnologico mai verificatosi dal mondo delle competizioni a una vettura scoperta omologata all'uso stradale e offre una combinazione di accelerazione, efficienza frenante, velocità di cambiata, precisione di sterzo, aderenza, stabilità e maneggevolezza che assicura un coinvolgimento di guida senza precedenti.

La F8 Tributo, nuova berlinetta a motore centrale-posteriore della casa di Maranello, rappresenta già dal nome la massima espressione di questa tipologia di vettura del Cavallino Rampante e al contempo rende omaggio al motore V8 Ferrari più potente di sempre, lo stesso propulsore premiato per 4 anni consecutivi come "Best Engine of the Year" oltre a essere riconosciuto come miglior motore degli ultimi 20 anni. In questa versione, il propulsore è in grado di erogare ben 720 cv per una potenza specifica record di 185 cv/l.