Ferrari: ecco la SF71H, la nuova monoposto F1 del Cavallino Rampante

E' stata presentata ufficialmente a Maranello la monoposto Ferrari per il campionato mondiale di Formula 1. La nuova rossa, battezzata "SF71H" è stata svelata in anteprima mondiale in diretta streaming sul web. Presenti l'ad di Ferrari Sergio Marchionne, i piloti Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen, i progettisti e Piero Ferrari.



Contraddistinta da da un muso completamente rinnovato, la SF71H presenta una livrea quasi totalmente rossa. Ciò che salta subito all'occhio è la presenza di Halo, un inedito dispositivo di sicurezza posto subito davanti all'abitacolo, entrato in vigore da questa stagione. Si tratta della sessantaquattresima monoposto realizzata da Ferrari per concorrere in un mondiale di Formula 1 ed è stata concepita cercando di sfruttare l’esperienza acquisita nello scorso campionato, in cui sono state introdotte nuove norme sull'aerodinamica e sui pneumatici. Rispetto alla SF70H del 2017, l’interasse è stato leggermente modificato, rivedendo sia gli ingombri laterali che il sistema di raffreddamento. Le sospensioni,invece, mantengono lo schema collaudato che vede il puntone (push-rod) all’anteriore e il tirante (pull-rod) al posteriore, ma sono state aggiornate sfruttando l’esperienza della prima stagione con le gomme più larghe.

La soddisfazione di Arrivabene e Binotto

Orgoglioso il team principal di Ferrari Maurizio Arrivabene: "Abbiamo lavorato con la consapevolezza di costruire una Ferrari, questo ci rende orgogliosi e rappresenta un esempio di eccellenza italiana. Un pensiero ai ragazzi che hanno contribuito a questa macchina, pezzo per pezzo, dal design all'aerodinamica, fino al lavoro intellettuale". Come confermato dal direttore tecnico della Scuderia, Mattia Binotto, la SF71H è un'evoluzione della vettura dello scorso anno: "Siamo partiti dal progetto della scorsa stagione che aveva già una buona base, mantenendone i concetti aggressivi. La vettra è più stretta ed è stata pensata per essere performante anche nei circuiti ad alta velocità".

Seb e Kimi emozionati

Sulla nuova monoposto si sono espressi anche i due piloti. Sebastian Vettel ha dichiarato: "La macchina ha una buona seduta, diversa dalla precedente. Mi piace, è molto bella, ora vogliamo vederla all'opera dopo tante ore di lavoro. E' una giornata speciale per tutti, per tutto il team". Soddisfatto Raikkonen: "L'auto ha un aspetto un po' diverso con Halo ma è stato integrato bene nel. C'è un grande lavoro dietro, tanta fatica ma anche grande eccitazione, non vediamo l'ora di provarla".

Il debutto a Barcellona

Dopo la presentazione di giovedì 22 febbraio, la SF71H verrà trasferita sul Circuit de Catalunya, a Barcellona, dove domenica 25 è previsto un “filming day” prima dell’inizio, lunedì 26, dei test veri e propri. La prima sessione durerà fino a giovedì 1 marzo; la seconda, sulla stessa pista, si terrà dal 6 al 9 marzo. Ad entrambe parteciperanno i piloti titolari della Scuderia Ferrari, Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel.