Ferrari presenta la nuova monoposto per il mondiale 2020: ecco la 'SF 1000'

La Ferrari ha presentato la nuova monoposto per la stagione di F1 2020: la nuova rossa si chiama SF1000, così ribattezzata in occasione del millesimo gran premio a cui parteciperà la scuderia di Maranello.

La presentazione del nuovo bolide del Cavallino Rampante è avvenuta per la prima volta lontano dalla casa di produzione. Come location per l'unveiling della nuova monoposto è stato scelto il 'Teatro Valli' di Reggio Emilia, patria della bandiera tricolore per sottolineare il connubio esistente tra la Ferrari e l'Italia come spiegato da John Elkann. Presenti anche il team principal Mattia Binotto, i piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc, oltre ai tecnici e tanti tifosi che hanno seguito la presentazione dall'esterno sui maxi schermi allestiti in piazza Prampolini.

La SF1000 avrà una power unit più efficiente e forme più compatte ma un particolare che si nota subito è relativo alla livrea che torna ad essere più rossa rispetto alle ultime stagioni in cui era stata di una tonalità più scura. A questa monoposto e ai suoi piloti il compito di spezzare l'egemonia Mercedes imposta da Hamilton e Bottas e riportare a Maranello i titoli che mancano da 12 anni nel campionato costruttori e da 13 in quello piloti.