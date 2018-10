Gioielli Ferrari al Salone di Parigi: Monza SP1, SP2

Ferrari è pronta stupire tutti portando al Motor Show di Parigi il suo ultimo gioiello, prodotto in versione monoposto e biposto: Ferrari Monza SP1 ed SP2. Si tratta di una serie speciale limitata, ispirata alla Ferrari 750 Monza e alle “barchette da competizione” degli anni ’50. Una vettura dal design incredibile che lascerà i visitatori del Salone di Parigi a bocca aperta. E' il ritorno in chiave moderna della barchetta.

Derivate dalla 812 SuperFast

Le Ferrari Monza SP1 ed SP2 sono derivate dalla 812 Superfast; ne condividono lo straordinario motore V12 6.5 aspirato da 810 cavalli. La potenza massima di 810 cavalli del fantastico motore V12 delle Ferrari Monza viene raggiunta ad 8.500 giri. Altrettanto strabiliante è la coppia massima di 719 Nm a 7.000 giri. Entrambe sono modelli omologati per uso stradale.

Prestazioni ultra

Le prestazioni, indicate per entrambi i modelli dichiarano uno 0-100 in 2,9 secondi, 0-200 in 7,9 secondi, con una velocità massima dichiarata in oltre 300 Km/h. Consumi ed emissioni? In fase di omologazione. Ma chissà se chi riuscirà ad averla sarà molto interessato...