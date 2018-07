La Ferrari Portofino premiata con il Red Dot "Best of the best" Award 2018

Ancora un prestigioso riconoscimento per le vetture del Cavallino rampante. Ferrari, infatti, ha ricevuto il premio "Red Dot: Best of the Best" nella categoria Product Design per l'eccellenza stilistica della Ferrari Portofino, ultima nata della famiglia Gran Turismo V8. La Casa di Maranello riceve l'ambito riconoscimento per il quarto anno consecutivo.

La Ferrari Portofino e' una elegante convertibile in grado di offrire contemporaneamente un tetto rigido retrattile, un baule capiente e una grande abitabilita'. Vanta uno stile innovativo che ha saputo colpire profondamente i giudici internazionali, i quali hanno scelto di assegnarle il piu' alto premio della categoria con la seguente motivazione: "Oltre a mettere in luce un notevole progresso evolutivo, la Ferrari Portofino riesce ad affascinare grazie a un linguaggio stilistico entusiasmante. Si presenta come una seducente dichiarazione scultorea. L'integrazione del tetto rigido retrattile si e' dimostrata una soluzione ottimale. L'eleganza e' ulteriormente sottolineata dall'assoluta qualita' sia dei materiali sia della realizzazione. La Ferrari Portofino e' la perfetta incarnazione di nuovi approcci rivolti al futuro".

Premi anche per 812 Superfast e FXX K EVO

Il 9 luglio, nel corso della cerimonia di consegna dei riconoscimenti presso l'Aalto Theater di Essen, in Germania, la giuria di esperti di design ha assegnato a Ferrari altri due premi Red Dot, rispettivamente alla 812 Superfast e alla FXX K EVO. L'inimitabile design e l'elevato livello di tecnologia sono all'origine dell'ampia e diversificata gamma di modelli Ferrari. La 812 Superfast ha ridefinito il codice di lettura delle proporzioni delle V12 anteriori Ferrari senza alternarne le dimensioni e l'abitabilita' interna. La sua silhouette con coda sostenuta, le linee picchiate e i prominenti muscoli sulle ruote le conferiscono un senso di potenza e aggressivita' mai eccessivo. La FXX-K Evo e' un'evoluzione importante nel "Programma XX" lanciato nel 2005 e animato da vetture appositamente concepite per partecipare appunto a questo programma di ricerca e sviluppo. Frutto della sinergica collaborazione tra ingegneri e designer, la Ferrari FXX-K Evo introduce un nuovo disegno aerodinamico che esalta ulteriormente le performance di questa vettura che gia' rappresenta per antonomasia le "supercar" Ferrari destinate ad uso pista'.