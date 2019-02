Ferrari: la presentazione in diretta della nuova Rossa per il Mondiale di F1 2019

Manca circa un mese all'inizio del Campionato Mondiale di Formula 1 2019. La maggior parte delle scuderie che vi prenderanno parte hanno già presentato le monoposto con cui i rispettivi piloti affronteranno l'imminente stagione che inizierà il 17 marzo 2019 sul circuito di Melbourne in Australia, per concludersi il 21 dicembre sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi.

Oggi è il grande giorno della Ferrari: alle 10:45 gli occhi del mondo saranno puntati su Maranello dove avrà inizio l'unveiling della nuova Rossa con cui Sebastian Vettel e Charles Leclerc, alla sua stagione d'esordio con il Cavallino Rampante, affronteranno le 21 prove del mondiale. Il tutto avverrà sotto la sapiente direzione del nuovo team principal Mattia Binotto, che da qualche mese ha sostituito ufficialmente Maurizio Arrivabene, nella speranza che questo rinnovamento porti di nuovo alla conquista di un titolo iridato dopo i secondi posti delle ultime annate, dominate dalla Mercedes. Sarà possibile seguire il reveal della nuova monoposto in diretta streaming a questo link, sui social con l'hashtag #essereFerrari e sul canale dedicato alla formula 1 di Sky.

