Ecco la nuova Ferrari SP38: esemplare unico per un cliente misterioso

Svelata la Ferrari SP38. Ultimo esemplare ad uscire dalla Casa di Maranello. E' unico e speciale come vuole il programma spin-off, sempre pronto a produrre serie limitate, personalizzate e strampalate per gli amanti dei motori. Questa, disegnata dal Centro Stile Ferrari sul telaio e sulla meccanica della 488 GTB, è pensata per esprimere lo spirito innovativo del Cavallino sia su strada che su pista. Il cliente è un amante delle corse.

Design innovativo

Rosso metallizzato a triplo strato, architettura biturbo con doppi intercooler, design cuneiforme: il frontale è particolarmente affusolato e si allarga verso i passaruota muscolosi. I gruppi ottici rafforzano il carattere. Nel paraurti del frontale si nota un rimando alla 308 GTB. Per quanto riguarda la fiancata è inconfondibile invece la presa d’aria laterale della 488 GTB: è nascosta, partendo dalla linea di cintura ribassata della portiera verso il passaruota posteriore.

Grande impatto

È un’auto di grande impatto. Il merito è specialmente del volume posteriore. Il cofano motore è sprovvisto di lunotto e un enorme alettone in fibra di carbonio montato al posto dello spoiler. Tre le lamelle trasversali che lo fendono per disperdere il calore generato dal propulsore. Suggestiva la cornice attorno alla coda. I rivestimenti degli interni sono stati curati dal programma Tailor Made per conferire un tocco ancora più personale: per conoscerli dovremmo aspettare il Concorso d’Eleganza Villa d’Este. L'auto sarà esposta per la prima volta al pubblico.

Cerimonia ad hoc

Intanto per la consegna ufficiale c’è stata una cerimonia come si deve. Ma non come tutte le altre. In mondovisione: la nuova creazione, è stata svelata a Fiorano e poi subito messa in pista per una serie di giri lanciati. Del resto, è difficile accontentare pretenziosi clienti come questi…