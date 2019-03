Formula 1, Vettel battezza 'Lina' la sua Ferrari SF90

Pur trattandosi di un oggetto, tra l'uomo e la sua auto s'instaura spesso un vero e proprio rapporto affettivo e non è raro che alla vettura venga affibbiato un nomignolo affettuoso .

A questa dinamica non sfugge neanche l'universo delle monoposto da Formula 1: Sebastian Vettel, infatti, ha svelato di aver battezzato 'Lina' la sua Ferrari SF90. Il simpatico retroscena è stato rivelato direttamente da Seb durante la cerimonia di apertura della Formula 1 in piazza a Melbourne.

Per il pilota tedesco dare un nome alle sue monoposto prima dell'inizio del Mondiale è ormai una consuetudine: prima di Lina c'erano state Eva (2015), Margherita (2016), Gina (2017) e Loria (2018). Più fantasiosi i nomi di quando Vettel correva per la Red Bull: nel 2014 fu la volta di Suzie, mentre le quattro macchine da titolo sono state Randy Mandy (2010), Kinky Kylie (2011), Abbey (2012) e Hungry Heidi (2013).

"Sicuramente è una nuova sfida", ha dichiarato Vettel a proposito della stagione che sta per iniziare. "Proveremo a voltare pagina. Abbiamo avuto i nostri punti deboli l'anno scorso qua e là e ovviamente cerchiamo di aggiustarli e fare molto meglio quest'anno. Finora, lo spirito è giusto, la squadra è sulla buona strada, la macchina va bene, vediamo come iniziamo l'anno", ha aggiunto il tedesco della Ferrari che quest'anno - in cui ricorre il 90° anniversario (di qui il nome SF90 e una livrea speciale che sarà utilizzata a Melbourne) avrà compagno di squadra il giovane e talentuoso Charles Leclerc.