Fiat 500 Collezione, edizione 30 e lode

Il binomio moda e auto di Fiat continua con la 500 Collezione. Il debutto è alla Design Week di Milano: nella settimana in cui la città raccoglie turisti da tutto il mondo, 500 guadagna i riflettori in un colpo solo: sia berlina che cabrio, offerta in versione Primavera o Acquamarina, parla contemporanemente di look, lusso, made in italy.

Nuova “Collezione” sotto i riflettori

Se alla Triennale, la sua antenata è pronta a farsi ammirare e farsi fotografare come simbolo di un’era, all’Hotel Magna Pars debutta l’evergreen con uno spirito fresco, capote aperta, una carrozzeria bicolor. I toni si ispirano alla primavera-estate del Belpaese: Avorio Taormina, Bianco Gelato e Blu dipinto di Blu. Cool, con dettagli cromati, come ad esempio la calotta degli specchietti, i cerchi da 16 pollici di serie, logo dedicato, diventa la prossima proposta urban chic della Casa per chi non teme di esporre la propria personalità.

Gli interni

Sono stati scelti bicolore anche gli interni, con la plancia che riprende lo stile della carrozzeria, i sedili dalla seduta grigia e avorio e la scritta ricamata, così come i tappetini, e il logo dedicato Collezione. Dal punto di vista della tecnologia troviamo la radio Uconnect 7'' HD Live – uno degli schermi più grandi del segmento - l’Apple CarPlay e Android Auto per connettere il proprio smartphone, il navigatore integrato con le mappe Tom Tom e il sistema Beats Audio Hi-Fi per chi non vuole rinunciare alla qualità del suono.

Lancio e prezzi

L’auto, già in concessionaria in Italia, inizierà un tour europeo tra le capitali della moda: Londra, Berlino, Parigi, Madrid. I motori a listino sono gli stessi: dalla versione benzina 1.2 litri da 69 CV, al diesel 1.3 litri da 95 CV, versione benzina-gpl compresa. A conferma che la nuova Fiat 500 sia ancora una leader nel segmento, i numeri del trimestre: 58.000 unità nel vecchio continente, il periodo più florido a livello europeo dalla sua nascita.

“Non possiamo che essere soddisfatti di queste ultime notizie – dice Luca Napolitano- Responsabile Fiat EMEA – l’auto in questi anni è rimasta sempre unica ma nel contempo ha saputo evolversi, ed essere rilevante nel mercato: qualità oggi proprie solo di una vera icona globale ».

L’80% delle unità prodotte è venduta all’estero. Londra è prima città straniera nel vecchio continente. Lo scorso anno 500 ha varcato anche le soglie del Moma di New York. « Il modello non può che continuare ad ispirarsi a se stessa » conclude il manager. 500 Collezione è disponibile negli show room a partire da 99 euro al mese.